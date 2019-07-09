36-летняя Марина Александрова опубликовала фото подросших сына и дочери

Марина Александрова не так часто, как хотелось бы многим поклонникам, публикует фото в Инстаграме, а ее семейные снимки появляются в Сети еще реже. На днях актриса обрадовала фолловеров новыми кадрами с подросшими детьми.

Марина Александрова

Марина Александрова счастливо замужем за режиссером Андреем Болтенко. Вместе пара воспитывает двоих детей: 6-летнего Андрея и 3-летнюю Катю. Малыши редко появляются на фото в Инстаграме актрисы, поэтому поклонники Марины очень ценят подобные кадры.

Впервые за долгое время Марина Александрова поделилась кадрами с детьми

На днях 36-летняя знаменитость не только показала новые снимки, на которых брат с сестрой весело проводят время в летнем саду, но и рассказала о любимых играх детей. По словам Александровой, они обожают отгадывать героев мультфильмов и исторических личностей. В семье актрисы это развлечение носит название «карточки на лоб».



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Подписчики в ответ рассказали о своих домашних играх, а также заметили, что старший сын очень похож на свою звездную маму. «Какой большой и взрослый!». «Какой мальчик красавец! Весь в маму!», «Огромные люди уже», — писали интернет-пользователи.