Вера Брежнева опубликовала видео с детьми своей сестры и Александра Цекало

В этом году День семьи, любви и верности подарил нам десятки красивых фотографий и видеороликов, которые российские знаменитости опубликовали в своих Инстаграмах. Не осталась в стороне и Вера Брежнева, представившая нам свою многочисленную родню.

«Люди, любите друг друга», — так было подписано фото, которое появилось на странице Веры Брежневой 8 июля. В кадре многочисленная родня 37-летней знаменитости: муж Константин Меладзе с 15-летней красавицей-дочкой от первого брака, младшая наследница певицы Сара, мама Тамара Витальевна, а также сестры Анастасия и Виктория со своими детьми.

В центре внимания интернет-пользователей оказалась 34-летняя Виктория Галушка, ее 10-летняя дочь Саша и 6-летний сын Миша. Напомним, отцом детей является бывший муж Виктории Александр Цекало.

1 2 3 4 5 6 7 Вера Брежнева с сестрами

Родители Саши и Миши развелись в начале этого года. Тогда же стало известно, что у Цекало появилась другая женщина, которая в скором времени стала его новой женой. Как стало известно журналистам, Дарина Эрвин быстро нашла общий язык с падчерицей и пасынком, так что в звездном семействе царит мир и покой. Интернет-пользователи лишь надеются, что 34-летняя Виктория тоже обрела счастье в личной жизни.