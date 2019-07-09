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Вера Брежнева опубликовала видео с детьми своей сестры и Александра Цекало

В этом году День семьи, любви и верности подарил нам десятки красивых фотографий и видеороликов, которые российские знаменитости опубликовали в своих Инстаграмах. Не осталась в стороне и Вера Брежнева, представившая нам свою многочисленную родню.

«Люди, любите друг друга», — так было подписано фото, которое появилось на странице Веры Брежневой 8 июля. В кадре многочисленная родня 37-летней знаменитости: муж Константин Меладзе с 15-летней красавицей-дочкой от первого брака, младшая наследница певицы Сара, мама Тамара Витальевна, а также сестры Анастасия и Виктория со своими детьми. 

В центре внимания интернет-пользователей оказалась 34-летняя Виктория Галушка, ее 10-летняя дочь Саша и 6-летний сын Миша. Напомним, отцом детей является бывший муж Виктории Александр Цекало. 

Родители Саши и Миши развелись в начале этого года. Тогда же стало известно, что у Цекало появилась другая женщина, которая в скором времени стала его новой женой. Как стало известно журналистам, Дарина Эрвин быстро нашла общий язык с падчерицей и пасынком, так что в звездном семействе царит мир и покой. Интернет-пользователи лишь надеются, что 34-летняя Виктория тоже обрела счастье в личной жизни. 

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09 июля 2019
Текст Алена Петровская
Фото @monika_rag, @ververa/Instagram, Persona Stars, PhotoXPress.ru
Теги

Вера Брежнева, Александр Цекало, Виктория Галушка

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