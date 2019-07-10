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«Плод нашей любви»: Дмитрий и Анастасия Тарасовы отмечают первый день рождения дочери

Год назад Анастасия и Дмитрий Тарасовы стали родителями очаровательной девочки. 10 июля 2019-го Милана, наследница модели и футболиста, отмечает свой первый день рождения.
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Дмитрий и Анастасия Тарасовы

В январе прошлого года Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко узаконили свои отношения. А через 7 месяцев у них родилась дочь Милана. Сегодня малышка отмечает свой первый день рождения.

Анастасия Тарасова (Костенко)
Анастасия Тарасова поздравила дочь с первым днем рождения

В честь этого события 32-летний Дмитрий Тарасов опубликовал пост в Инстаграме. «Анастасия, спасибо тебе за нашу дочь! Ты знаешь, как я люблю тебя и Милашу. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы и ни в чем не нуждались! С первым днем рождения, моя жизнь!» — подписал футболист снимки жены с дочерью на руках. 

Мама именинницы не осталась в стороне и также публично призналась в своих чувствах. «Взрыв окситоцина, сумасшедшее головокружение от мысли, что вот это вот чудо — плод нашей любви с Дмитрием», — эмоционально высказалась Тарасова.

В своих инстаграм-историях 25-летняя Анастасия также поделилась снимками Миланы в первые дни ее жизни. А в качестве подарка по случаю важного события родители прокололи имениннице уши. 

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10 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
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Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Не понимаю зачем прокалывать такому маленькому ребенку уши.

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