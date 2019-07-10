«Взрослые тоже умеют хулиганить»: 59-летняя Симона Юнусова зажгла в джинсовом мини

Симона Юнусова — активный пользователь Инстаграма. Большинство ее постов посвящены внучке — дочери Тимати и Алены Шишковой Алисе. Однако на днях мать рэпера удивила фолловеров видео со своим участием.

Симона Юнусова с 5-летней внучкой Алисой

В своем микроблоге 59-летняя Симона Юнусова в основном рассказывает о распорядке дня и успехах единственной внучки Алисы, иногда делясь своими размышлениями и воспоминаниями. На днях мать рэпера опубликовала новый пост, посвященный их пребыванию в балетно-приключенческом лагере.



Да-да, эта женщина, не по-детски зажигающая в центре сцены — наша героиня! Как мы видим, знаменитая бабушка без стеснений танцует в джинсовой мини-юбке и ярком топе. К слову, двигается 59-летняя инстаграм-знаменитость очень даже неплохо. Так держать, Симона!

«Покажем нашим детям, что взрослые тоже умеют хулиганить!» — подписала видео Юнусова.

А подписчики, оценив выступление, оставили лишь позитивные комментарии. «Какая вы умничка! Дали фору молоденьким мамам!», «Теперь я точно знаю, какой бабушкой хочу быть в будущем», «Вы в отличной форме. Пластика — супер», — писали восторженные интернет-пользователи. Среди фолловеров оказался и Сергей Лазарев. «Восхищаюсь!» — обратился певец к Симоне.