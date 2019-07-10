Маловато будет! Мэрайя Кери назвала количество мужчин, с кем состояла в близких отношениях

Таблоиды любят приписывать знаменитостям многочисленные романы ради громких заголовков. На днях Мэрайя Кери призналась, что большинство ее «газетных» отношений — выдумка корреспондентов, и в ее жизни было намного меньше мужчин, чем мы могли бы предположить.

Мэрайя Кери



Как бы звезды ни скрывали свою личную жизнь, их фанаты, не без помощи прессы, нафантазируют все совершенно в ином свете. Так, Мэрайя Кери недавно удивила поклонников откровенным заявлением насчет своей интимной жизни.

Мэрайя Кери со вторым мужем Ником Кэнноном и двумя детьми



В интервью Cosmopolitan певица поведала, сколько мужчин она допускала в свою жизнь. «У меня их было не так много, но опыт случался разнообразный. В моей жизни было только пять мужчин, поэтому, честно говоря, я немного ханжа по сравнению с другими в мире шоу-бизнеса», — прямо заявила Мэрайя в беседе с журналистом.



1 2 3 ... 12 Первым избранником Мэрайи Кери был продюссер и владелец компании Sony Music Томми Моттола

Напомним, мировая звезда была замужем дважды. Сейчас Кери воспитывает 8-летних близнецов: дочь Монро и сына Мороккана.