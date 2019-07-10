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Маловато будет! Мэрайя Кери назвала количество мужчин, с кем состояла в близких отношениях

Таблоиды любят приписывать знаменитостям многочисленные романы ради громких заголовков. На днях Мэрайя Кери призналась, что большинство ее «газетных» отношений — выдумка корреспондентов, и в ее жизни было намного меньше мужчин, чем мы могли бы предположить. 
Мэрайя Кери
Мэрайя Кери 

Как бы звезды ни скрывали свою личную жизнь, их фанаты, не без помощи прессы, нафантазируют все совершенно в ином свете. Так, Мэрайя Кери недавно удивила поклонников откровенным заявлением насчет своей интимной жизни. 

Мэрайя Кери
Мэрайя Кери со вторым мужем Ником Кэнноном и двумя детьми 

В интервью Cosmopolitan певица поведала, сколько мужчин она допускала в свою жизнь. «У меня их было не так много, но опыт случался разнообразный. В моей жизни было только пять мужчин, поэтому, честно говоря, я немного ханжа по сравнению с другими в мире шоу-бизнеса», — прямо заявила Мэрайя в беседе с журналистом.

  • Мэрайя Кери
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    Первым избранником Мэрайи Кери был продюссер и владелец компании Sony Music Томми Моттола
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Напомним, мировая звезда была замужем дважды. Сейчас Кери воспитывает 8-летних близнецов: дочь Монро и сына Мороккана. 

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10 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, @mariahcarey/Instagram
Теги

Мэрайя Кери, Ник Кэннон, Джеймс Пэкер

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