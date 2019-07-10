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Анна Седокова записала 2-летнего сына Гектора на тайский бокс

Анна Седокова воспитывает троих детей. Недавно певица рассказала, что отдала младшего сына Гектора в секцию единоборств. 
Анна Седокова
Анна Седокова

Анна Седокова — трижды мама. Часто в ее Инстаграме часто появляются фото с детьми и увлекательные рассказы, связанные с ними. Недавно артистка поделилась новой историейпосвященной 2-летнему Гектору. 

Дело в том, что единственный сын многодетной мамы растет очень своевольным мальчиком. Когда няня повела его фотографироваться на документы, малыш просто напросто отказался. После их возвращения 36-летней Анне пришлось придумывать историю про космический аппарат (им же была фотокабинка), и только тогда Гектор согласился позировать фотографу.

Сын Анны Гектор
Сын Анны Гектор

«Папин бродяга, мамин симпатяга. Ну что это за ребенок вообще. Мне кажется, на этом фото четко отображается его сущность», — подписала снимок Анна. 

Седокова также добавила, что записала сына в спортивную секцию. «Я отдала ребенка на тайский бокс, вернее MMA. Мне кажется, я нашла его органику, и это очень смешно», — сообщила исполнительница.

В ответ подписчицы певицы поделились спортивными успехами своих детей, а также заметили небывалое сходство сына со звездной мамой. «Аня, на тебя похож сын», «Губы как у мамы», «Анна, ты крутая мама, нет слов», «Какой сладкий мальчик», — писали интернет-пользователи.

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10 июля 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @annasedokova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анна Седокова

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