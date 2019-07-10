Анна Седокова записала 2-летнего сына Гектора на тайский бокс

Анна Седокова воспитывает троих детей. Недавно певица рассказала, что отдала младшего сына Гектора в секцию единоборств.

Анна Седокова

Анна Седокова — трижды мама. Часто в ее Инстаграме часто появляются фото с детьми и увлекательные рассказы, связанные с ними. Недавно артистка поделилась новой историейпосвященной 2-летнему Гектору.



Дело в том, что единственный сын многодетной мамы растет очень своевольным мальчиком. Когда няня повела его фотографироваться на документы, малыш просто напросто отказался. После их возвращения 36-летней Анне пришлось придумывать историю про космический аппарат (им же была фотокабинка), и только тогда Гектор согласился позировать фотографу.

Сын Анны Гектор

«Папин бродяга, мамин симпатяга. Ну что это за ребенок вообще. Мне кажется, на этом фото четко отображается его сущность», — подписала снимок Анна.



Седокова также добавила, что записала сына в спортивную секцию. «Я отдала ребенка на тайский бокс, вернее MMA. Мне кажется, я нашла его органику, и это очень смешно», — сообщила исполнительница.



В ответ подписчицы певицы поделились спортивными успехами своих детей, а также заметили небывалое сходство сына со звездной мамой. «Аня, на тебя похож сын», «Губы как у мамы», «Анна, ты крутая мама, нет слов», «Какой сладкий мальчик», — писали интернет-пользователи.