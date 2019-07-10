Клуб молодых мам: Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе гуляют с детьми

Кажется, вражде Меган Маркл и Кейт Миддлтон пришел конец! После рождения Арчи Харрисона герцогини стали больше времени проводить вместе.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Слухи о проблемах в отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл ходили не один месяц. Жену принца Гарри обвиняли в тяжелом характере, а супругу Уильяма — в зависти к новой родственнице.

Несмотря на весьма скандальные заявления инсайдеров о вражде знаменитостей, поклонники британской королевской семьи все же надеялись, что у женщин получится найти общий язык.

Многие были уверены, что после рождения первенца герцогов Сассекских ситуация наладится — появление новорожденного сближает семьи еще и не в таких случаях.

Вероятно, в последние недели отношения королевских особ действительно потеплели.

10 июля Кейт и Меган вышли на совместную прогулку с детьми. Папарацци удалось запечатлеть первые шаги годовалого принца Луи, а также нежные объятия Маркл с двухмесячным сыном.

В этот день в окрестностях Лондона проходил благотворительный матч по поло, в котором принимали участие принцы Уильям и Гарри. Герцогини решили болеть за любимых не на трибунах, а неподалеку от места проведения состязания, заблаговременно запасясь детским питанием, напитками и солнцезащитными средствами.

1 2 3 ... 12 Недавно Меган Маркл и Кейт Миддлтон вышли на прогулку со своими детьми

Судя по фото, герцогини оставили все свои обиды в прошлом и теперь по полной наслаждаются заботами о наследниках. Миддлтон то и дело любовалась маленьким племянником — правда, неугомонный Луи постоянно отвлекал ее попытками изучить окружающий мир, и мама Кэтрин, конечно же, ему в этом помогала.