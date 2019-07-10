Клуб молодых мам: Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе гуляют с детьми

Слухи о проблемах в отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл ходили не один месяц. Жену принца Гарри обвиняли в тяжелом характере, а супругу Уильяма — в зависти к новой родственнице.
Многие были уверены, что после рождения первенца герцогов Сассекских ситуация наладится — появление новорожденного сближает семьи еще и не в таких случаях.
Вероятно, в последние недели отношения королевских особ действительно потеплели.
В этот день в окрестностях Лондона проходил благотворительный матч по поло, в котором принимали участие принцы Уильям и Гарри. Герцогини решили болеть за любимых не на трибунах, а неподалеку от места проведения состязания, заблаговременно запасясь детским питанием, напитками и солнцезащитными средствами.
Судя по фото, герцогини оставили все свои обиды в прошлом и теперь по полной наслаждаются заботами о наследниках. Миддлтон то и дело любовалась маленьким племянником — правда, неугомонный Луи постоянно отвлекал ее попытками изучить окружающий мир, и мама Кэтрин, конечно же, ему в этом помогала.