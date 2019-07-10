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Клуб молодых мам: Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе гуляют с детьми

Кажется, вражде Меган Маркл и Кейт Миддлтон пришел конец! После рождения Арчи Харрисона герцогини стали больше времени проводить вместе. 
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Слухи о проблемах в отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл ходили не один месяц. Жену принца Гарри обвиняли в тяжелом характере, а супругу Уильяма — в зависти к новой родственнице. 

Несмотря на весьма скандальные заявления инсайдеров о вражде знаменитостей, поклонники британской королевской семьи все же надеялись, что у женщин получится найти общий язык. 

Многие были уверены, что после рождения первенца герцогов Сассекских ситуация наладится — появление новорожденного сближает семьи еще и не в таких случаях. 

Кейт Миддлтон, Меган Маркл

Вероятно, в последние недели отношения королевских особ действительно потеплели. 

10 июля Кейт и Меган вышли на совместную прогулку с детьми. Папарацци удалось запечатлеть первые шаги годовалого принца Луи, а также нежные объятия Маркл с двухмесячным сыном.

В этот день в окрестностях Лондона проходил благотворительный матч по поло, в котором принимали участие принцы Уильям и Гарри. Герцогини решили болеть за любимых не на трибунах, а неподалеку от места проведения состязания, заблаговременно запасясь детским питанием, напитками и солнцезащитными средствами. 

Судя по фото, герцогини оставили все свои обиды в прошлом и теперь по полной наслаждаются заботами о наследниках. Миддлтон то и дело любовалась маленьким племянником — правда, неугомонный Луи постоянно отвлекал ее попытками изучить окружающий мир, и мама Кэтрин, конечно же, ему в этом помогала. 

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10 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Rex Features/Fotodom.ru
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Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Принц Гарри, Принц Джордж Александр Луи, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Луи

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17 комментариев Добавить комментарий
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  • Вражды и не было, но противостояние герцогинь - это супертема для хайпа))) Обе мамы выглядят хорошо.

  • Так бабушка Лиза вроде запрещала Кейт носить танкетку или я что-то путаю?

  • На этот раз Марклы реально беременные.

  • Гость

    Так бабушка Лиза вроде запрещала Кейт носить танкетку или я что-то путаю?

    Забудбте. Это было в домаркловские времена. Нынче все смешалось в доме Облонских - даже в джинсах ходят на Уимблдон.

  • Обе здорово выглядят.

  • Да естественно , вражды не было. Если только, внутренних дух соперничества. Не удивлюсь , если потом выяснится, что у них есть , типа Глеба Пьяных, который, строчит им истории скандалов с местом и поведением. Им нужны такие скандалы, чтобы прикрыть более весомые и существенные деяния

  • Да естественно , вражды не было. Если только, внутренних дух соперничества. Не удивлюсь , если потом выяснится, что у них есть , типа Глеба Пьяных, который, строчит им истории скандалов с местом и поведением. Им нужны такие скандалы, чтобы прикрыть более весомые и существенные деяния

  • Реальная афро-негра стала.Раньше не так заметнро было

  • Фигура лучше и привлекательнее у Кэтрин, а лицо - у Мэген. Ну на мой взгляд)

  • Пацан-то слишком большой для двухмесячного.

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