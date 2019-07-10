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Розовый трон и шоу со щенками и мыльными пузырями: как прошел первый день рождения Миланы Тарасовой

10 июля дочери Дмитрия и Анастасии Тарасовых Милане исполнился один год. По этому случаю модель и футболист устроили шумный праздник, на который пригласили всех своих близких друзей с детьми. 

Далеко не у всех малышей случается такой насыщенный событиями первый день рождения, каким он стал для Миланы Тарасовой.

С самого утра знаменитые родители осыпали девочку подарками, в числе которых был личный игрушечный автомобиль. 

Кроме того, в этот день Анастасия решила проколоть уши имениннице — так что теперь у малышки появились и первые украшения. 

Ближе к вечеру весь первый этаж в доме Тарасовых был переоборудован под проведение праздника и украшен многочисленными шариками, гирляндами и фигурками мультгероев. В центре зала стоял маленький розовый трон, на котором восседала виновница торжества. 

Супруги пригласили разделить вместе с ними этот счастливый момент своих родственников и близких друзей с детьми. 

Милану и ее маленьких друзей развлекали аниматоры, одетые в костюмы любимых девочкой персонажей. Кроме того, на празднике было устроено шоу мыльных пузырей, а также выступление цирковых пуделей. 

Несмотря на размах вечеринки, Дмитрий и Анастасия поделились с фолловерами лишь парой видео и кадров. Наверняка молодые родители расслабились и стали веселиться наравне с маленькими гостями праздника, поручив заботу о съемке события профессионалам.

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10 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @tarasovkostenko, @tarasov23, @kostenko.94/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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