Розовый трон и шоу со щенками и мыльными пузырями: как прошел первый день рождения Миланы Тарасовой

10 июля дочери Дмитрия и Анастасии Тарасовых Милане исполнился один год. По этому случаю модель и футболист устроили шумный праздник, на который пригласили всех своих близких друзей с детьми.

Далеко не у всех малышей случается такой насыщенный событиями первый день рождения, каким он стал для Миланы Тарасовой.

С самого утра знаменитые родители осыпали девочку подарками, в числе которых был личный игрушечный автомобиль.

Кроме того, в этот день Анастасия решила проколоть уши имениннице — так что теперь у малышки появились и первые украшения.

Ближе к вечеру весь первый этаж в доме Тарасовых был переоборудован под проведение праздника и украшен многочисленными шариками, гирляндами и фигурками мультгероев. В центре зала стоял маленький розовый трон, на котором восседала виновница торжества.

Супруги пригласили разделить вместе с ними этот счастливый момент своих родственников и близких друзей с детьми.

Милану и ее маленьких друзей развлекали аниматоры, одетые в костюмы любимых девочкой персонажей. Кроме того, на празднике было устроено шоу мыльных пузырей, а также выступление цирковых пуделей.

1 2 3 ... 10 10 июля Милана Тарасова отметила свой первый день рождения

Несмотря на размах вечеринки, Дмитрий и Анастасия поделились с фолловерами лишь парой видео и кадров. Наверняка молодые родители расслабились и стали веселиться наравне с маленькими гостями праздника, поручив заботу о съемке события профессионалам.

