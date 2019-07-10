Розовый трон и шоу со щенками и мыльными пузырями: как прошел первый день рождения Миланы Тарасовой

Далеко не у всех малышей случается такой насыщенный событиями первый день рождения, каким он стал для Миланы Тарасовой.
Кроме того, в этот день Анастасия решила проколоть уши имениннице — так что теперь у малышки появились и первые украшения.
Ближе к вечеру весь первый этаж в доме Тарасовых был переоборудован под проведение праздника и украшен многочисленными шариками, гирляндами и фигурками мультгероев. В центре зала стоял маленький розовый трон, на котором восседала виновница торжества.
Милану и ее маленьких друзей развлекали аниматоры, одетые в костюмы любимых девочкой персонажей. Кроме того, на празднике было устроено шоу мыльных пузырей, а также выступление цирковых пуделей.
Несмотря на размах вечеринки, Дмитрий и Анастасия поделились с фолловерами лишь парой видео и кадров. Наверняка молодые родители расслабились и стали веселиться наравне с маленькими гостями праздника, поручив заботу о съемке события профессионалам.