Автор нового откровенного фото из микроблога Лободы публично пристыдила певицу

10 июля на странице Светланы Лободы в Инстаграме появилось фото, которое целый день обсуждал весь Рунет. Как оказалось, история получила огласку и среди западной аудитории.

Кадр из микроблога Светланы Лободы

10 июля 36-летняя Светлана Лобода выставила в свои соцсети весьма откровенное фото, которое в считанные минуты собрало тысячи лайков и восторженных комментариев.

Однако пользователям Сети пришлось весьма недолго восхищаться внешними данными певицы.

В скором времени выяснилось, что на самом деле на фотографии изображена блогерша под ником @nude_yogagirl, которая предпочитает скрывать свое настоящее имя.

Кадр из микроблога @nude_yogagirl

Девушка разозлилась, что российская звезда выставила ее фото за свое, к тому же еще и немного отретушировав его — в микроблоге Лободы модель на фото выглядит немного стройнее, чем в оригинале.

Кроме того, блогерша столкнулась с игнорированием певицей ситуации — по ее словам, Светлана удалила все ее комментарии со своей страницы.

«Звезды пытаются быть мной! Я не понимаю, почему кто-то может украсть мое фото и выставить его за свое? Это моя работа!» — написала на своей странице девушка.

1 2 3 ... 8 10 июля в соцсетях Светланы Лободы разразился настоящий скандал

Поняв, какую огласку получил этот курьез, исполнительна все же удалила фотографию со своей страницы и обратилась к ее автору. «Дорогая, я и не говорила, что это я. Я просто написала, что буду рада видеть тебя на своем концерте в Нижнем Новгороде. Не переживай так!» — гласит обращение звезды. Напомним, в первоначальном варианте поста не было и слова о приглашении блогерши в Россию — артистка лишь говорила, что повторит подобный трюк во время своего выступления.