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Автор нового откровенного фото из микроблога Лободы публично пристыдила певицу

10 июля на странице Светланы Лободы в Инстаграме появилось фото, которое целый день обсуждал весь Рунет. Как оказалось, история получила огласку и среди западной аудитории. 
Кадр из микроблога Светланы Лободы
Кадр из микроблога Светланы Лободы

10 июля 36-летняя Светлана Лобода выставила в свои соцсети весьма откровенное фото, которое в считанные минуты собрало тысячи лайков и восторженных комментариев.

Однако пользователям Сети пришлось весьма недолго восхищаться внешними данными певицы. 

В скором времени выяснилось, что на самом деле на фотографии изображена блогерша под ником @nude_yogagirl, которая предпочитает скрывать свое настоящее имя. 

Кадр из микроблога @nude_yogagirl
Кадр из микроблога @nude_yogagirl

Девушка разозлилась, что российская звезда выставила ее фото за свое, к тому же еще и немного отретушировав его — в микроблоге Лободы модель на фото выглядит немного стройнее, чем в оригинале. 

Кроме того, блогерша столкнулась с игнорированием певицей ситуации — по ее словам, Светлана удалила все ее комментарии со своей страницы. 

«Звезды пытаются быть мной! Я не понимаю, почему кто-то может украсть мое фото и выставить его за свое? Это моя работа!» — написала на своей странице девушка. 

Поняв, какую огласку получил этот курьез, исполнительна все же удалила фотографию со своей страницы и обратилась к ее автору. «Дорогая, я и не говорила, что это я. Я просто написала, что буду рада видеть тебя на своем концерте в Нижнем Новгороде. Не переживай так!» — гласит обращение звезды. Напомним, в первоначальном варианте поста не было и слова о приглашении блогерши в Россию — артистка лишь говорила, что повторит подобный трюк во время своего выступления. 

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10 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @lobodaofficial, @nude_yogagirl/Instagram
Теги

Светлана Лобода

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Отмазалась. Ну явно же выдавала это фото за свое. Какие же все они нечистоплотные, только потом начинают блеять что журналисты все извратили.

  • Так снисходительно девушке пишет. Что за амикошонство - Дорогая, Не переживай так. А попробывала сама так встать, это тренировки, это красивое тело и красивое фото. Нет, нужно унизить, мол ты чего возбухаешь, приезжай на меня посмотреть, я круче, спасибо скажи. Тьфу!

  • У Лободы такие губы противные, на гениталии похожи, аж тошнит. А фото девушки блогерши великолепно.

  • Да уж, Лобода 💩 по полной))

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