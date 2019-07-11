2-месячный сын Ким Кардашьян Псалм становится все больше похож на мать

В мае Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз. Недавно инстадива поделилась с фолловерами новым снимком маленького Псалма, который растрогал ее поклонников.

Ким Кардашьян с детьми

9 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился второй сын, которого звездная пара назвала Псалмом.

Мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери.

За прошедшие недели знаменитости поделились всего парой фотографий с малышом. Впрочем, на днях, Ким сделала исключение и выставила в свой микроблог новый снимок 2-месячного сына.

Псалм Уэст

«Мой малыш Псалм такой сладкий!» — трогательно прокомментировала кадр знаменитость (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Кстати, всего за несколько часов фотография мальчика собрала 4 миллиона (!) лайков и тысячи комментариев.

Многие фолловеры заметили, что подрастая, маленький Уэст становится все сильнее похож на свою маму.

1 2 3 ... 8 Ким Кардашьян показала новое фото своего маленького сына

«Какой милашка! А взгляд прям как у Ким», «Как же сильно он изменился всего за месяц!», «Псалм просто маленькая копия мамы», — прокомментировали снимок подписчики.



А как вам кажется, как кого больше похож малыш Псалм Уэст?