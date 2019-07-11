2-месячный сын Ким Кардашьян Псалм становится все больше похож на мать

9 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился второй сын, которого звездная пара назвала Псалмом.
За прошедшие недели знаменитости поделились всего парой фотографий с малышом. Впрочем, на днях, Ким сделала исключение и выставила в свой микроблог новый снимок 2-месячного сына.
«Мой малыш Псалм такой сладкий!» — трогательно прокомментировала кадр знаменитость (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Многие фолловеры заметили, что подрастая, маленький Уэст становится все сильнее похож на свою маму.
«Какой милашка! А взгляд прям как у Ким», «Как же сильно он изменился всего за месяц!», «Псалм просто маленькая копия мамы», — прокомментировали снимок подписчики.
А как вам кажется, как кого больше похож малыш Псалм Уэст?