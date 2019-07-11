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2-месячный сын Ким Кардашьян Псалм становится все больше похож на мать

В мае Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз. Недавно инстадива поделилась с фолловерами новым снимком маленького Псалма, который растрогал ее поклонников. 
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян с детьми

9 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился второй сын, которого звездная пара назвала Псалмом. 

Мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери. 

За прошедшие недели знаменитости поделились всего парой фотографий с малышом. Впрочем, на днях, Ким сделала исключение и выставила в свой микроблог новый снимок 2-месячного сына. 

Псалм Уэст
Псалм Уэст

«Мой малыш Псалм такой сладкий!» — трогательно прокомментировала кадр знаменитость (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Кстати, всего за несколько часов фотография мальчика собрала 4 миллиона (!) лайков и тысячи комментариев. 

Многие фолловеры заметили, что подрастая, маленький Уэст становится все сильнее похож на свою маму. 

«Какой милашка! А взгляд прям как у Ким», «Как же сильно он изменился всего за месяц!», «Псалм просто маленькая копия мамы», — прокомментировали снимок подписчики. 

А как вам кажется, как кого больше похож малыш Псалм Уэст?

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11 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @kimkardashian/Instagram
Теги

Ким Кардашьян, Канье Уэст, Норт Уэст, Сэйнт Уэст, Чикаго Уэст

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2 комментария Добавить комментарий
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  • ничего там от мамы нет....

  • псалм?!...

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