СМИ: задержан неизвестный, который пытался проникнуть в покои Елизаветы II

На днях Лондонская полиция задержала 22-летнего молодого человека, который проник на территорию Букингемского дворца. Сообщают, что нарушитель порядка хотел пробраться в комнату королевы.

Королева Елизавета II

На днях покой Букингемского дворца был нарушен 22-летним молодым человеком. Житель Лондона проник на территорию королевской резиденции, однако в само здание попасть ему не удалось.



«Около двух часов ночи охрана обратила внимание на молодого человека, который перебрался через ограду парадных ворот Букингемского дворца. Он несколько минут ходил вокруг здания и стучался в закрытые двери», — говорится в официальном сообщении Скотленд-Ярда.

Букемгенский дворец

Как сообщил источник изданию The Sun, в то время, пока нарушитель пытался проникнуть в комнату Елизаветы II, сама королева спала во дворце.



1 2 3 ... 9 В ночь на 10 июля покой Елизаветы II был нарушен

Удивительно, но это не первый подобный случай. Собеседник газеты напомнил, что 37 лет назад Майклу Фейгану удалось пробраться не только в резиденцию, но и в сами покои Елизаветы II. Это был самый большой промах королевской охраны.