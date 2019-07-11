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СМИ: задержан неизвестный, который пытался проникнуть в покои Елизаветы II

На днях Лондонская полиция задержала 22-летнего молодого человека, который проник на территорию Букингемского дворца. Сообщают, что нарушитель порядка хотел пробраться в комнату королевы.
Елизавета II
Королева Елизавета II

На днях покой Букингемского дворца был нарушен 22-летним молодым человеком. Житель Лондона проник на территорию королевской резиденции, однако в само здание попасть ему не удалось.

«Около двух часов ночи охрана обратила внимание на молодого человека, который перебрался через ограду парадных ворот Букингемского дворца. Он несколько минут ходил вокруг здания и стучался в закрытые двери», — говорится в официальном сообщении Скотленд-Ярда. 

Букемгенский дворец
Букемгенский дворец

Как сообщил источник изданию The Sun, в то время, пока нарушитель пытался проникнуть в комнату Елизаветы II, сама королева спала во дворце. 

Удивительно, но это не первый подобный случай. Собеседник газеты напомнил, что 37 лет назад Майклу Фейгану удалось пробраться не только в резиденцию, но и в сами покои Елизаветы II. Это был самый большой промах королевской охраны. 

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11 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images
Теги

Елизавета II

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Он стучался во все двери, зачем ему королева? Обычный психически странный человек. Может есть хотел или на троне посидеть, а может спереть секатор для роз.

  • Ха-ха-ха, бабу Лизу то хотят ещё)))), ой не могу)))

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