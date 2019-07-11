Харпер Бекхэм 8 лет! Как любимицу семьи поздравили родители и братья

10 июля единственная и всеми любимая дочь Виктории и Дэвида Бекхэм Харпер Севен отметила свой 8-й день рождения. Звездная семья поздравила именинницу и опубликовала забавные совместные фото.

Харпер Бекхэм отпраздновала 8-летие

Всем известно, что Дэвид Бекхэм души не чает в младшей дочери Харпер Севен. В день ее рождения звездный папа был среди первых, кто поздравил именинницу, а вслед за ним это сделало все семейство Бекхэмов. В звездных Инстаграмах появились праздничные посты.

«Что еще я могу сказать как папа, кроме того, что я так сильно люблю тебя, маленькая девочка! Пожалуйста, перестань расти! С днем рождения, моя милая леди. Твоя улыбка растапливает наши сердца», — обратился глава семейства к дочери.

Маленькая именинница в окружении братьев

В честь важного события знаменитые родители не только посвятили посты Харпер в Инстаграме, но и устроили праздничный обед, на котором присутствовали все члены большой семьи.

1 2 3 ... 11 Недавно самая младшая дочь Виктории и Дэвида Бекхэм отметила 8-й день рождения

«С днем рождения маленькую девочку с самым большим сердцем», — трогательно написала Виктория в своем микроблоге. Старшие братья также не остались в стороне и посвятили несколько теплых слов Харпер.