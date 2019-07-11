Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Харпер Бекхэм 8 лет! Как любимицу семьи поздравили родители и братья

10 июля единственная и всеми любимая дочь Виктории и Дэвида Бекхэм Харпер Севен отметила свой 8-й день рождения. Звездная семья поздравила именинницу и опубликовала забавные совместные фото.
Харпер Севен Бекхэм, Дэвид Бекхэм
Харпер Бекхэм отпраздновала 8-летие

Всем известно, что Дэвид Бекхэм души не чает в младшей дочери Харпер Севен. В день ее рождения звездный папа был среди первых, кто поздравил именинницу, а вслед за ним это сделало все семейство Бекхэмов. В звездных Инстаграмах появились праздничные посты.

Харпер Севен Бекхэм

«Что еще я могу сказать как папа, кроме того, что я так сильно люблю тебя, маленькая девочка! Пожалуйста, перестань расти! С днем рождения, моя милая леди. Твоя улыбка растапливает наши сердца», — обратился глава семейства к дочери.

Харпер Севен Бекхэм, Ромео Бекхэм, Бруклин Бекхэм, Круз Бекхэм
Маленькая именинница в окружении братьев

В честь важного события знаменитые родители не только посвятили посты Харпер в Инстаграме, но и устроили праздничный обед, на котором присутствовали все члены большой семьи.

  • Харпер Севен Бекхэм
    1 2 3 ...11
    Недавно самая младшая дочь Виктории и Дэвида Бекхэм отметила 8-й день рождения
    Смотреть галерею

«С днем рождения маленькую девочку с самым большим сердцем», — трогательно написала Виктория в своем микроблоге. Старшие братья также не остались в стороне и посвятили несколько теплых слов Харпер. 

Перейти к обсуждению 7


11 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Legion-Media.ru, @brooklynbeckham, @cruzbeckham, @davidbeckham, @romeobeckham, @victoriabeckham/Instagram
Теги

Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Харпер Севен Бекхэм, Ромео Бекхэм, Бруклин Бекхэм, Круз Бекхэм

Реклама

7 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ромео - симпатичный парень у них!

  • Да нуууу, скукота. Вот у Миланы Тарасовой гораздо круче и веселее днюха была))))

  • Вот этим и отличаются наши селебы и зарубежные состоявшиеся люди. У нас всё пух, перья, стразы, пыль в глаза и прочая ***, у них по семейному, уютно

  • Такая здоровая и крепко сбитая эта Харпер😳 Не жирная, а именно крупная. И ведь не в кого вроде: отец нормальный, мать совсем худющая...

  • Харпер не будет изящной, как мать, это точно. Я все думала кого она мне напоминает, и поняла - Надю Михалкову в детстве. Какой стала Надежда когда выросла - мы видим. Вот Харпер тоже разовьется во что-то подобное. Но в любом случае девочке несказанно повезло родиться в такой крутой богатой семье. Три брата видно что любят ее, и даже когда родителей не станет, думаю, ей будет на кого положиться в этой жизни.

  • Харпер хорошенькая, пусть растет здоровая и счастливая! видно как ее все в семье любят....

  • Сыновья похожи на Викторию, а дочка на Дэвида. Хорошая семья у них, скромный праздник. Виктория уже перестала строить из себя фэшн икону, помню как все обсуждали наряды ее малолетней дочки. А теперь они обе расслабленные

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-05 18:31:00
224
Фото с пакетами - пример того, как не надо себя вести, когда появляются деньги. Сразу выдаете, что дорвались совсем недавно и не можете не кричать об этом.
Пенсионный шик: подписчики сетуют, что даже трендовые образы Татьяны Брухуновой смотрятся старомодно
66 Комментариев
Гость 2019-07-05 15:32:00
181
Ксю сама стала матёрой яжемамкой) Выкладывает на всеобщее обозрение голопопого сына, а когда не видит восторженных комментов гневно огрызается. Размягчение мозга наступило)
«Следите за своими детьми!»: Ксения Собчак гневно ответила подписчикам, раскритиковавшим ее за голое фото 2-летнего сына
68 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.