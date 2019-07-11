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L'One поведал, что 2 года назад за уход из Black Star у него потребовали 170 млн рублей

Слухи об уходе L'One из лейбла Black Star появились еще зимой. Месяц назад рэпер подтвердил их. На днях стали известны новые подробности этого конфликта.
L'One
L'One

Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, покинул лейбл Тимати 11 июня. Недавно исполнитель признался, что уже пытался уйти из Black Star два года назад.

L'One сообщил новые подробности громкого скандала
L'One сообщил новые подробности громкого скандала

В Твитере рэпер признался, что не сделал этого тогда, так как уже бывшие работодатели запросили достаточно большую сумму. 170 миллионов рублей — именно столько стоил «выходной билет» из лейбла. «И это не за каталог песен, а за разрешение их петь, которое у тебя заберут, если плохо себя будешь вести», — сообщил артист своим фолловерам. 

L'One уже комментировал проблемы с выходом из лейбла. По словам музыканта, его подвела юридическая безграмотность.

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11 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @l_one_mars/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Starface, Persona Stars, PhotoXPress.ru, L'One Mars/Twitter
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L'One, Тимати

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