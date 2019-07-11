L'One поведал, что 2 года назад за уход из Black Star у него потребовали 170 млн рублей

Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, покинул лейбл Тимати 11 июня. Недавно исполнитель признался, что уже пытался уйти из Black Star два года назад.
В Твитере рэпер признался, что не сделал этого тогда, так как уже бывшие работодатели запросили достаточно большую сумму. 170 миллионов рублей — именно столько стоил «выходной билет» из лейбла. «И это не за каталог песен, а за разрешение их петь, которое у тебя заберут, если плохо себя будешь вести», — сообщил артист своим фолловерам.
L'One уже комментировал проблемы с выходом из лейбла. По словам музыканта, его подвела юридическая безграмотность.