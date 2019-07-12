Язык жестов, страсть к одеялам и работа с детства: что мы знаем о близнецах Ноксе и Вивьен Джоли-Питт

12 июля свой 11-й день рождения празднуют Нокс и Вивьен Джоли-Питт — биологические дети Анджелины и Брэда, некогда самой красивой актерской пары в мире. Что мы знаем об этих двух щедро одаренных природой и родителями подростках?



Детские праздники с Анджелиной Джоли — это вам не балы-маскарады в стиле отечественных селебов. Чтобы толпы аниматоров, «бродвейские» по масштабу и стоимости декорации, миллион алых роз, внушительный список известных на всю страну гостей и суперзвезда, поющая для ошалевшей от счастья ребятни… Забудьте.



Всемирно известная актриса и одна из самых красивых женщин на Земле славится весьма оригинальным подходом к организации вечеринок. Скучно за праздничным столом с ней не бывает по двум причинам. Во-первых, здесь каждый день — американские горки. Во-вторых, какие вообще столы?!

На 13-й день рождения Шайло Джоли-Питт вся честная компания отправилась на квест про маньяка, чтобы потом у мировой прессы появился шанс пощекотать людям нервы заметками о том, как девочка, мечтающая стать парнем, так и не дождалась от мамы обыкновенного чаепития с тортом.



В самом своем большом интервью за последнее время (данном два года назад Vanity Fair) Анджелина цитировала слова своего младшего сына Нокса, который как-то на радость матери дал определение их семье:

«Мы ненормальные и всегда такими будем».

Джоли вспоминала этот эпизод с гордостью: парень в свои на тот момент восемь уже сделал все нужные выводы.

Вивьен и Нокс с мамой Анджелиной и старшей сестрой Захарой

12 июля Нокс и Вивьен Джоли-Питт, биологические дети, пожалуй, самой обсуждаемой и уже распавшейся актерской пары, отмечают 11-й день рождения.



По такому случаю мы решили собрать всю информацию о близнецах, которые, конечно, пока еще дети, но уже обладают и характером, и собственными увлечениями, и планами на будущее.

Первые шаги

Считается, что светский дебют у Нокса и Вивьен случился еще до момента рождения. О беременности Анджелины Джоли было официально объявлено в марте 2008-го, однако лишь в мае, на восьмом месяце, актриса вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в дымчатом кафтане Reem Acra. За руку ее держал сияющий Брэд Питт, у которого наконец-то сбывалась мечта о большой семье (до этого почему-то тщательно скрываемая от экс-жены Дженнифер Энистон).

Еще за полгода до Канн, то есть фактически с самого начала беременности, пара пропала со всех радаров. Как выяснится позже, они искали, где бы свить гнездо перед появлением близнецов. На родине в Америке Джоли рожать не хотела категорически.



Как известно, Шайло появилась на свет двумя годами ранее, в 2006-м, в Намибии, что многие посчитали неоправданным риском: так далеко от дома и от лучших врачей… Но бонусом к родным стенам и топовым акушерам шли толпы папарацци и благодарной публики, которая в прямом смысле сходила с ума от пары.



На этот раз Джолипитты рисковать не стали, решив на время осесть в Провансе — в коммуне Коррен, между прочим, первой органической во Франции.

Шато Мираваль, особняк 17-го века, они изначально снимали, а потом выкупили вместе со звукозаписывающей студией и винными погребами. Отсюда в конце июня Джоли отправили в Ниццу — в госпиталь Ленваль, расположенный в самом центре города на Променад дез-Англе.

Любопытный факт: медицинское учреждение до Анджелины освоила еще одна звезда. В 2004 году дочь Ульяну здесь рожала Наталья Ветлицкая.

Итак, близнецы появились на свет 12 июля вечером — в половине седьмого, с разницей в одну минуту. Первым был Нокс, следом — Вивьен. Анджелине делали кесарево сечение. Брэд был рядом. В ту пору они все делали вместе и явно не рассчитывали, что не пройдет и десяти лет, как от их сумасшедшей химии останется лишь пепел да горькие воспоминания.

Что значат их имена

Дети актеров, собственные и усыновленные, носят двойную фамилию — Джоли-Питт. Имя при этом у каждого тоже двойное. Так, малыши при рождении были названы Нокс-Леон и Вивьен-Маршелин, соответственно. Разумеется, во всем кроется глубокий смысл. Ноксом звали деда Питта по отцовской линии, Леоном был прадед по материнской линии Анджелины. Вивьен получила свое второе имя в честь матери Джоли, своей бабушки, умершей годом ранее.



Маленький Нокс с отцом

Детей Джоли и Питта в прессе и соцсетях часто называют победителями генетической лотереи — такие они красавцы.

В случае с близнецами природа-мать решила тонко пошутить: Нокс больше похож на Анджелину, Вивьен с годами все больше напоминает Брэда. Интересно, влияет ли этот факт на то, что у Анджелины, по сообщениям инсайдеров, из всех шести детей «особенная связь» именно с Вивьен, а Брэд обожает проводить время вдвоем с Ноксом?



Анджелина и Вивьен

Как их приучали работать и зарабатывать

Нокс и Вивьен небезосновательно считаются рекордсменами среди звездных детей. Их первые фото были проданы за (!) 14 миллионов долларов журналам Hello! и People.

Оба издания «скинулись», чтобы оплатить огромную сумму и заполучить фотографии звездного семейства с новорожденными себе на обложки

Надо сказать, что в целом Джоли и Питт заработали на эксклюзивных фотосессиях своих детей сумму и вовсе сногсшибательную — 20 миллионов долларов. В 2006 году они продали журналу People право снимать их с новорожденной Шайло за $4,1 миллиона. Через год, в 2007-м, в том же People появились первые снимки Пакса Тьена, усыновленного во Вьетнаме, — за $2 миллиона. Через год настал черед близнецов с упомянутыми 14 миллионами. Деньги за сделки с журналами, как сообщали пресс-службы пары, отправлялись в благотворительные фонды.

Весь мир увидел Пакса Тьена в 2007 году на обложке Hello!

Как вы уже поняли, в этой семье принято учиться зарабатывать с рождения. И наши именинники тут вполне преуспели. Вивьен в свои пять лет снималась с матерью в «Малефисенте», где ей досталась роль принцессы Авроры в детстве.

А с ней и гонорар в три тысячи долларов в неделю.

Зачем им разрешают сниматься

Анджелина рассказывала, как дома малышка Вив с удовольствием репетировала, а на площадке вовсю капризничала. Брэд, который был рядом все время ее съемок, развлекал Вивьен как мог и даже прятался под обрывом в одной из сцен, чтобы дочка могла подбежать к краю и не испугаться.

Анджелина и Вивьен в фильме «Малефисента»

Удивитесь вы или нет, но Джолипитты внедряли детей в массовку каждого своего проекта и давали им эпизодические роли. «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Мировая война Z», «Малефисента» — вот неполный список фильмов, в которых засветились Шайло, Мэддокс, Пакс, Захара и Вивьен. Последняя по количеству экранного времени пока с серьезным отрывом опережает братьев и сестер.



Нокс пока еще не появлялся в кадре, но в киноиндустрии уже отметился. Красавчик принимал участие в озвучании третьей части мультистории «Кунг Фу Панда». Ноксу досталась роль одного из маленьких панд-тройняшек. Так же он озвучивал массовку — сцены с участием большого количества зверей. Ему помогали Пакс, Захара и Шайло.

Как участники съемок, ребята честно получили зарплату, но главное — «шанс попробовать», как называла это сама Анджелина Джоли, которая, кстати, категорически против того, чтобы ее дети стали актерами.

Что они изучают

«Актерство — сомнительная цель в жизни», — не раз отвечала Джоли на постоянно задаваемые ей вопросы, хотят ли дети пойти по их с Брэдом стопам. То есть в качестве хобби — пожалуйста, а так, чтобы жить и гореть этим постоянно, мама против.

Энджи со всеми своими детьми

Слева направо: Нокс, Вивьен, Пакс, Шайло, Захара и Мэддокс

Энджи во многих интервью заявляла, что ее дети скромные и застенчивые. Судя по фото — как случайным, так и постановочным, вся шестерка в кадр и правда не рвется. И вообще у Анджелины на них явно другие планы: она, по собственным признаниям, растит людей будущего и граждан мира.

Отсюда четкое «нет» классическому образованию, но поощрение интереса к иностранным языкам.

И тут наши близнецы — те еще оригиналы. Вивьен, несмотря на свое французское имя, учит — внимание — арабский. Нокс пошел еще дальше и осваивает язык жестов. Что касается французского, его изучает мадемуазель Захара, а вот Мэддокс — и снова внимание — выбрал для себя великий и могучий русский язык. Ждем на практику!

Чем они увлекаются

Анджелина, конечно, женщина необычная: торт ко дню рождения не испечет и даже не купит, однако возьмет и увезет на частном самолете, например, в Диснейленд. Или арендует на сутки целый скалодром.

Говорят, это любимое времяпрепровождение близнецов с мамой.

Семья в парке развлечений

Особо не заморачиваясь с дисциплиной, что уже давно стало притчей во языцех в прессе, Джоли с радостью поощряет любые, даже самые необычные увлечения своих детей. Например, три года назад 8-летний Нокс нарисовал ее портрет в образе Малефисенты. Энджи так впечатлилась, что заказала себе кольцо по эскизу сына. В таблоидах сразу стали пророчить мальчику славу ювелира.



Отец приучает сына к более понятным мужским забавам. Вместе они посещают спортивные матчи, особое предпочтения отдавая мотогонкам. Питт — байкер со стажем и несомненно приложит все усилия к тому, чтобы Нокс перенял его страсть к мотоциклам. Мама-экстремалка, которая сама любит погонять, вряд ли будет против.

Питт с Ноксом на мотогонках в Англии

У Вивьен пока ярко выраженных хобби нет. Но известно, что она многое повторяет за старшей сестрой Шайло, которую вся семья уже несколько лет именует Джоном. Та уже долгое время катается на скейтборде, так что Вив (так зовет дочь Анджелина) может подхватить это увлечение. Пока же она копирует сестринскую манеру одеваться.

Как меняется их стиль

Когда Нокс и Вивьен были совсем малышами, Анджелина описывала их как «маленького мудреца» и «девочку-девочку». Вивьен обожала розовый цвет, бантики, платья и оборки. Однако сегодня от былой страсти не осталось и следа. Девочка переключилась на гендерно-нейтральный стиль, темные оттенки, брюки и костюмы, которые, по ощущениям, донашивает за Шайло.

Нокс и Вивьен на первом плане, сзади Захара и Шайло

Обратите внимание: Нокс кажется большим модником-пижоном, чем сестра. Во время выходов на премьеры парень всегда одет с иголочки.

Есть, правда, один предмет, отношение к которому Вивьен не поменяла с рождения, — это одеяло. «Да, она у нас просто помешана на одеялах», — подтвердила Джоли в уже упомянутом интервью Vanity Fair. Еще малышами, за руку с родителями ребята выходили в люди, сжимая в руках свои детские одеяльца. Вив, как выясняется, эту привычку так и не бросила.

Ребята с отцом, у каждого в руках их одеяла

По словам Анджелины, у нее более тридцати одеял, с которыми она путешествует, ходит гулять и в гости к подружкам. «И еще она ненавидит их стирать, — сетовала в том же интервью Джоли. — Так и говорит: «Мам, мое одеяло даже можно попробовать на вкус!».

Чему они учат мать

Почти три года назад Анджелина резко разорвала отношения с Питтом и съехала с детьми на несколько месяцев в съемный дом. В начале 2017-го она купила собственный — огромный особняк, который обошелся актрисе, по слухам, в $25 миллионов. Тогда она более полугода не снималась и мало где в принципе появлялась. Это время было решено посветить детям и дому.

Энджи пробовала себя в роли классической домохозяйки. Говорит, еле выдержала.

Именно близнецы попросили ее научиться готовить, с целью чего на дом был выписан профессиональный шеф. Пока так и неизвестно, достигла ли Джоли кулинарных высот, но хочется надеяться, что злополучный именинный торт однажды она все-таки испечет.

Два года назад на свой день рождения Нокс и Вивьен оказались в обычном дайнере в Западном Голливуде, где их потчевали блинами. Возможно, в этом году их насыщенная и, безусловно, интересная жизнь станет еще и чуть слаще. Мы им этого искренне желаем!