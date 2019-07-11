Светлана Лобода отвлекает внимание от скандала фото в бикини

10 июля в микроблоге 36-летней Светланы Лободы появилось откровенное фото, на котором изображена сложная стойка на голове.
Столкнувшись с критикой, певица решила продемонстрировать хейтерам, что ее не задели обидные слова.
«Читаю (комментарии — прим. Woman.ru) и думаю — подбросить ли еще дровишек?» — написала под снимком знаменитость.
Фолловеры оценили стойкость Лободы в такой непростой ситуации. «Подбрасывайте дровишки, ждем от вас фото в той самой стойке, только спереди!», «Конечно — только не сожгите нас своей сексуальностью», — поддержали поклонники любимую певицу.