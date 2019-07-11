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Светлана Лобода отвлекает внимание от скандала фото в бикини

10 июля весь Рунет обсуждал чужую откровенную фотографию в микроблоге Светланы Лободы. На следующий день после инцидента певица решила еще сильнее подогреть интерес фолловеров к своей персоне. 
Кадр из микроблога Светланы Лободы
Кадр из микроблога Светланы Лободы

10 июля в микроблоге 36-летней Светланы Лободы появилось откровенное фото, на котором изображена сложная стойка на голове. 

Поклонники осыпали исполнительницу комплиментами, пока не узнали... что на снимке запечатлена вовсе не Светлана
Светлана Лобода
 

Столкнувшись с критикой, певица решила продемонстрировать хейтерам, что ее не задели обидные слова. 

На следующий день после скандала Светлана выложила в свой микроблог новый кадр, на котором позирует в купальнике. 

«Читаю (комментарии — прим. Woman.ru) и думаю — подбросить ли еще дровишек?» — написала под снимком знаменитость.

  • Светлана Лобода
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    Светлану Лободу совершенно не смутил недавний случай в Сети с ее участием
    Смотреть галерею

Фолловеры оценили стойкость Лободы в такой непростой ситуации. «Подбрасывайте дровишки, ждем от вас фото в той самой стойке, только спереди!», «Конечно — только не сожгите нас своей сексуальностью», — поддержали поклонники любимую певицу.

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11 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @lobodaofficial/Instagram
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Светлана Лобода

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