Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Лайма Вайкуле объяснила, почему перестала общаться с Игорем Крутым

Вот уже несколько лет в отношениях Лаймы Вайкуле и Игоря Крутого есть место трудностям и недопониманию. На днях певица поведала, что послужило причиной ее размолвки с композитором. 
Лайма Вайкуле
Кадр из нового выпуска программы «А поговорить?»

11 июля на YouTube-канале «А поговорить?» вышло интервью с 65-летней Лаймой Вайкуле. 

Певица побеседовала с Ириной Шихман о своем здоровье, творчестве, семье и политике.

Упомянула Вайкуле и об отношениях с композитором Игорем Крутым. Дело в том, что уже некоторое время между давними друзьями имеется некоторое напряжение. 

Лайма Вайкуле, Игорь Крутой
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой

По словам знаменитой артистки, сейчас Крутой называет ее предательницей, потому что она создала собственный музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву». 

Напомним, вот уже много лет мужчина организовывает «Новую Волну» и регулярно приглашает туда свою подругу в качестве почетной гостьи или члена жюри. 

«Игорь несправедливо ''катит'' на меня и обижается», — сказала Ирине певица. Оказывается, после того, как «Новую Волну» перестали проводить в Юрмале из-за сложностей в отношениях России и Латвии, власти курортного городка предложили Лайме создать на его территории собственный музыкальный фестиваль. «Я — патриотка Юрмалы. Как я могла этого не сделать?» — поведала знаменитость. 

Напомним, музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву» проводится с 2015 года, в последние дни августа. Вайкуле старается не пересекать даты проведения своего мероприятия с фестивалем Крутого, на который она, несмотря ни на что, всегда обязательно приезжает. Так, в этом году «Рандеву» окончится за три дня до открытия «Новой Волны» в Сочи. 

Перейти к обсуждению


11 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, Persona Stars, А поговорить?/Youtube.com, @laima_vaikule_official/Instagram
Теги

Лайма Вайкуле, Игорь Крутой

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-05 18:31:00
224
Фото с пакетами - пример того, как не надо себя вести, когда появляются деньги. Сразу выдаете, что дорвались совсем недавно и не можете не кричать об этом.
Пенсионный шик: подписчики сетуют, что даже трендовые образы Татьяны Брухуновой смотрятся старомодно
66 Комментариев
Гость 2019-07-05 15:32:00
181
Ксю сама стала матёрой яжемамкой) Выкладывает на всеобщее обозрение голопопого сына, а когда не видит восторженных комментов гневно огрызается. Размягчение мозга наступило)
«Следите за своими детьми!»: Ксения Собчак гневно ответила подписчикам, раскритиковавшим ее за голое фото 2-летнего сына
68 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.