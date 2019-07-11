Лайма Вайкуле объяснила, почему перестала общаться с Игорем Крутым

11 июля на YouTube-канале «А поговорить?» вышло интервью с 65-летней Лаймой Вайкуле.
Упомянула Вайкуле и об отношениях с композитором Игорем Крутым. Дело в том, что уже некоторое время между давними друзьями имеется некоторое напряжение.
По словам знаменитой артистки, сейчас Крутой называет ее предательницей, потому что она создала собственный музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву».
«Игорь несправедливо ''катит'' на меня и обижается», — сказала Ирине певица. Оказывается, после того, как «Новую Волну» перестали проводить в Юрмале из-за сложностей в отношениях России и Латвии, власти курортного городка предложили Лайме создать на его территории собственный музыкальный фестиваль. «Я — патриотка Юрмалы. Как я могла этого не сделать?» — поведала знаменитость.
Напомним, музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву» проводится с 2015 года, в последние дни августа. Вайкуле старается не пересекать даты проведения своего мероприятия с фестивалем Крутого, на который она, несмотря ни на что, всегда обязательно приезжает. Так, в этом году «Рандеву» окончится за три дня до открытия «Новой Волны» в Сочи.