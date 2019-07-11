Лайма Вайкуле объяснила, почему перестала общаться с Игорем Крутым

Вот уже несколько лет в отношениях Лаймы Вайкуле и Игоря Крутого есть место трудностям и недопониманию. На днях певица поведала, что послужило причиной ее размолвки с композитором.

Кадр из нового выпуска программы «А поговорить?»

11 июля на YouTube-канале «А поговорить?» вышло интервью с 65-летней Лаймой Вайкуле.

Певица побеседовала с Ириной Шихман о своем здоровье, творчестве, семье и политике.

Упомянула Вайкуле и об отношениях с композитором Игорем Крутым. Дело в том, что уже некоторое время между давними друзьями имеется некоторое напряжение.

Лайма Вайкуле и Игорь Крутой

По словам знаменитой артистки, сейчас Крутой называет ее предательницей, потому что она создала собственный музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву».

Напомним, вот уже много лет мужчина организовывает «Новую Волну» и регулярно приглашает туда свою подругу в качестве почетной гостьи или члена жюри.

«Игорь несправедливо ''катит'' на меня и обижается», — сказала Ирине певица. Оказывается, после того, как «Новую Волну» перестали проводить в Юрмале из-за сложностей в отношениях России и Латвии, власти курортного городка предложили Лайме создать на его территории собственный музыкальный фестиваль. «Я — патриотка Юрмалы. Как я могла этого не сделать?» — поведала знаменитость.



1 2 3 ... 8 Лайма Вайкуле поведала, что не так в ее отношениях с Игорем Крутым

Напомним, музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву» проводится с 2015 года, в последние дни августа. Вайкуле старается не пересекать даты проведения своего мероприятия с фестивалем Крутого, на который она, несмотря ни на что, всегда обязательно приезжает. Так, в этом году «Рандеву» окончится за три дня до открытия «Новой Волны» в Сочи.