Ирина Шейк раскрыла смысл имени своей дочери

Общественность всегда не понимала, почему Ирина Шейк и Брэдли Купер выбрали сложное имя для своей дочери. Недавно топ-модель рассказала, почему они с актером назвали девочку двойным именем.

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью

На днях Ирина Шейк дала большое интервью веб-версии журнала Harper’s Bazaar. В нем знаменитость поведала о карьере, личной жизни и материнстве.

Корреспондент не упустил возможность спросить модель, почему они с Брэдли Купером выбрали такое интересное имя для своей 2-летней дочери — напомним, девочку зовут Леа де Сен.

Как оказалось, Ирина захотела назвать малышку в честь своей бабушки Галины, выбрав одно из западных производных этого имени.

«Мать моего отца была одной из самых потрясающих женщин, что я видела в своей жизни. Было здорово расти под ее опекой и учиться быть такой же сильной, как она», — рассказала Шейк.



Кстати, в память о своей бабушке несколько лет назад звезда сделала татуировку — на ее левой лодыжке написано имя «Галина».



1 2 3 ... 8 Ирина Шейк рассказала, почему они с Брэдли Купером назвали дочь Леей де Сен

Вторую часть имени девочки (де Сен) ее родители придумали в честь реки Сены, что протекает во Франции. Для Шейк много значит Париж, ведь с ним связано начало ее модельной — да и Купер, кстати, тоже любит бывать в этом городе.