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Ирина Шейк раскрыла смысл имени своей дочери

Общественность всегда не понимала, почему Ирина Шейк и Брэдли Купер выбрали сложное имя для своей дочери. Недавно топ-модель рассказала, почему они с актером назвали девочку двойным именем. 
Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер, Брэдли Купер
Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью

На днях Ирина Шейк дала большое интервью веб-версии журнала Harper’s Bazaar. В нем знаменитость поведала о карьере, личной жизни и материнстве. 

Корреспондент не упустил возможность спросить модель, почему они с Брэдли Купером выбрали такое интересное имя для своей 2-летней дочери — напомним, девочку зовут Леа де Сен. 

Как оказалось, Ирина захотела назвать малышку в честь своей бабушки Галины, выбрав одно из западных производных этого имени. 

Ирина Шейк
 

«Мать моего отца была одной из самых потрясающих женщин, что я видела в своей жизни. Было здорово расти под ее опекой и учиться быть такой же сильной, как она», — рассказала Шейк. 

Кстати, в память о своей бабушке несколько лет назад звезда сделала татуировку — на ее левой лодыжке написано имя «Галина». 

  • Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер
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    Ирина Шейк рассказала, почему они с Брэдли Купером назвали дочь Леей де Сен
    Смотреть галерею

Вторую часть имени девочки (де Сен) ее родители придумали в честь реки Сены, что протекает во Франции. Для Шейк много значит Париж, ведь с ним связано начало ее модельной — да и Купер, кстати, тоже любит бывать в этом городе. 

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12 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер, Брэдли Купер

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну без Сены можно было и обойтись ))

  • Че? Леа вариант имени Галина? А Ирина вариант имени Сесиль? А Брэдли вариант имени Виталий? Что только не ляпнут люди, каким поролоном набиты их головы))

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