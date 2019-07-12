Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой

11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
В Рунете разразилась целая дискуссия по поводу фотографии Королевой. Одни обсуждали физические данные исполнительницы, другие — ее смелость.
На следующий день решил высказаться о снимке своей супруги и Тарзан. Мужчина ее всецело поддержал.
«Как-то летом, на рассвете, заглянул на чужой балкон. Там смуглянка-киевлянка — ну, вы знаете потом. Реальная история о том, как я познакомился со своей женой», — пошутил в соцсетях мужчина.
«Ты прекрасна, моя любимая — в одежде и без, в гриме и с его отсутствием. Горжусь тобой и люблю!» — написал дальше Глушко.
Фолловеры похвалили танцора за такую позицию в отношении супруги. Кроме того, некоторые попросили Наташу и Сергея повторить откровенное фото вдвоем. Вполне возможно, что знаменитая пара с удовольствием выполнит это желание своих поклонников.