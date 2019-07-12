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Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой

Недавно 46-летняя Наташа Королева поразила публику откровенным снимком в гимнастической позе. К бурным обсуждениям поступка певицы в Сети присоединился ее супруг Сергей Глушко. 
Наташа Королева
Наташа Королева

11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.  

Понимая провокационность своего поступка, певица закрыла комментарии к кадру, заявив, что считает себя прекрасной, что бы ни начали теперь писать в Сети. 

В Рунете разразилась целая дискуссия по поводу фотографии Королевой. Одни обсуждали физические данные исполнительницы, другие — ее смелость. 

Сергей Глушко (Тарзан), Наташа Королева
Тарзан и Наташа Королева

На следующий день решил высказаться о снимке своей супруги и Тарзан. Мужчина ее всецело поддержал. 

Сергей часто выкладывает в свой микроблог откровенные кадры, поэтому никто и не предполагал, что его заденет появление голого фото жены в Сети. 

«Как-то летом, на рассвете, заглянул на чужой балкон. Там смуглянка-киевлянка — ну, вы знаете потом. Реальная история о том, как я познакомился со своей женой», — пошутил в соцсетях мужчина. 

«Ты прекрасна, моя любимая — в одежде и без, в гриме и с его отсутствием.  Горжусь тобой и люблю!» — написал дальше Глушко. 

  • Сергей Глушко (Тарзан)
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    Сергей Глушко высказался о голом снимке своей жены, который уже третий день обсуждает вся страна
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Фолловеры похвалили танцора за такую позицию в отношении супруги. Кроме того, некоторые попросили Наташу и Сергея повторить откровенное фото вдвоем. Вполне возможно, что знаменитая пара с удовольствием выполнит это желание своих поклонников. 

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12 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @koroleva__star, @tarzan___official/Instagram
Теги

Сергей Глушко (Тарзан), Наташа Королева

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Не,вдвоём не надо

  • Глушко жжет! Заглянул на чужой балкон, а там голая Натаха? Голая жена на чужом балконе, а муж радуется. Высокие! Высокие отношения!

  • Да что мелочиться?! Вдвоем и вид спереди, пожалуйста. Хоть будет о чем поговорить. Надоело про Меган.

  • Представила эту же позу и вдвоём....

  • Неа.Архипка вырос. Пора соображать на троих. Семейный подряд.

  • Натаха молодец ,поржала ,позитивная и утерла нос губастой ,..

  • Gorditsya team chto Jena miro goluyu jopu pokazala..

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