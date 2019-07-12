Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой

Недавно 46-летняя Наташа Королева поразила публику откровенным снимком в гимнастической позе. К бурным обсуждениям поступка певицы в Сети присоединился ее супруг Сергей Глушко.

Наташа Королева

11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.

Понимая провокационность своего поступка, певица закрыла комментарии к кадру, заявив, что считает себя прекрасной, что бы ни начали теперь писать в Сети.

В Рунете разразилась целая дискуссия по поводу фотографии Королевой. Одни обсуждали физические данные исполнительницы, другие — ее смелость.

Тарзан и Наташа Королева

На следующий день решил высказаться о снимке своей супруги и Тарзан. Мужчина ее всецело поддержал.

Сергей часто выкладывает в свой микроблог откровенные кадры, поэтому никто и не предполагал, что его заденет появление голого фото жены в Сети.

«Как-то летом, на рассвете, заглянул на чужой балкон. Там смуглянка-киевлянка — ну, вы знаете потом. Реальная история о том, как я познакомился со своей женой», — пошутил в соцсетях мужчина.



«Ты прекрасна, моя любимая — в одежде и без, в гриме и с его отсутствием. Горжусь тобой и люблю!» — написал дальше Глушко.

1 2 3 ... 8 Сергей Глушко высказался о голом снимке своей жены, который уже третий день обсуждает вся страна

Фолловеры похвалили танцора за такую позицию в отношении супруги. Кроме того, некоторые попросили Наташу и Сергея повторить откровенное фото вдвоем. Вполне возможно, что знаменитая пара с удовольствием выполнит это желание своих поклонников.