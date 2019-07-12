55-летний Брэд Питт радуется жизни и ведет себя как мальчишка

Весь мир ждет выхода нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где одну из главных ролей исполнил Брэд Питт. На днях актер удивил поклонников забавными фото с презентации картины в Лос-Анджелесе.

Брэд Питт

После премьеры в Каннах команда фильма «Однажды в Голливуде» колесит по миру в рамках рекламной кампании. Недавно состоялся официальный фотоколл Columbia Pictures с участием исполнителей главных ролей, где Брэд Питт показал себя во всей красе.

Актер решил «украсить» снимки своей коллеги Марго Робби, которая сыграла роль Шэрон Тейт. Брэд Питт впрыгнул в кадр, когда объектив фотографа был направлен на актрису. Глядя на результат съемки, вспоминается мем «У каждого есть друг, который испортит фото». И этим другом для Марго стал 55-летний Брэд.



1 2 3 ... 10 Весь мир ждет выхода фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Поклонники не могли не отметить, в каком прекрасном настроении пребывал бывший муж Анджелины Джоли. Давно мы не видели такой блеск в его глазах и широкую белозубую улыбку! Судя по всему, жизнь Питта налаживается.