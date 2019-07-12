Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

55-летний Брэд Питт радуется жизни и ведет себя как мальчишка

Весь мир ждет выхода нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где одну из главных ролей исполнил Брэд Питт. На днях актер удивил поклонников забавными фото с презентации картины в Лос-Анджелесе.
Брэд Питт
Брэд Питт

После премьеры в Каннах команда фильма «Однажды в Голливуде» колесит по миру в рамках рекламной кампании. Недавно состоялся официальный фотоколл Columbia Pictures с участием исполнителей главных ролей, где Брэд Питт показал себя во всей красе. 

Брэд Питт

Актер решил «украсить» снимки своей коллеги Марго Робби, которая сыграла роль Шэрон Тейт. Брэд Питт впрыгнул в кадр, когда объектив фотографа был направлен на актрису. Глядя на результат съемки, вспоминается мем «У каждого есть друг, который испортит фото». И этим другом для Марго стал 55-летний Брэд. 

Поклонники не могли не отметить, в каком прекрасном настроении пребывал бывший муж Анджелины Джоли. Давно мы не видели такой блеск в его глазах и широкую белозубую улыбку! Судя по всему, жизнь Питта налаживается.

Перейти к обсуждению 1


12 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Марго Робби, Брэд Питт

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Вау, я буду первой! Сейчас все начнут писать, что у них тайный роман или что-то подобное)

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-05 18:31:00
224
Фото с пакетами - пример того, как не надо себя вести, когда появляются деньги. Сразу выдаете, что дорвались совсем недавно и не можете не кричать об этом.
Пенсионный шик: подписчики сетуют, что даже трендовые образы Татьяны Брухуновой смотрятся старомодно
66 Комментариев
Гость 2019-07-05 15:32:00
181
Ксю сама стала матёрой яжемамкой) Выкладывает на всеобщее обозрение голопопого сына, а когда не видит восторженных комментов гневно огрызается. Размягчение мозга наступило)
«Следите за своими детьми!»: Ксения Собчак гневно ответила подписчикам, раскритиковавшим ее за голое фото 2-летнего сына
68 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.