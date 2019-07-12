Лолита Милявская назвала одну из причин, по которой ей было тяжело жить с мужем

В начале июля 55-летняя Лолита Милявская сообщила в своем микроблоге, что разводится с 44-летним мужем Дмитрием Ивановым.
В ответ на многочисленные вопросы поклонников Лолита заявила, что молодой муж не ушел от нее к другой женщины — да и она сама пока не планирует заводить новые отношения.
С момента появления новости о разводе Милявская и ее муж ни разу не давали комментариев журналистам.
12 июля в своем микроблоге знаменитость несколько раз намекнула, что ей было весьма тяжело жить с Ивановым. «Сбросила раздражитель», «Вампир отвалился», — так охарактеризовала окончание отношений с экс-возлюбленным певица.
Напомним, Дмитрий Иванов был пятым мужем Лолиты. Артистка и спортсмен поженились в марте 2010-го. Дмитрий помогал супруге воспитывать дочь Еву, которой в этом году исполнится 21 год.