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Лолита Милявская назвала одну из причин, по которой ей было тяжело жить с мужем

Не так давно Лолита Милявская призналась, что разводится со своим супругом Дмитрием Ивановым. В официальном заявлении певица не сообщила, почему решила расторгнуть свой брак — зато поведала об этом в общении с фолловерами. 
Дмитрий Иванов, Лолита Милявская
Дмитрий Иванов и Лолита Милявская

В начале июля 55-летняя Лолита Милявская сообщила в своем микроблоге, что разводится с 44-летним мужем Дмитрием Ивановым.

По словам певицы, они с Дмитрием весьма мирно приняли решение расстаться. 

В ответ на многочисленные вопросы поклонников Лолита заявила, что молодой муж не ушел от нее к другой женщины — да и она сама пока не планирует заводить новые отношения. 

Лолита Милявская
 

С момента появления новости о разводе Милявская и ее муж ни разу не давали комментариев журналистам. 

Несмотря на это, Лолита с удовольствием общается с фолловерами и отвечает на многие вопросы касаемо своей личной жизни. 

12 июля в своем микроблоге знаменитость несколько раз намекнула, что ей было весьма тяжело жить с Ивановым. «Сбросила раздражитель», «Вампир отвалился», — так охарактеризовала окончание отношений с экс-возлюбленным певица. 

  • Лолита Милявская
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    Лолита Милявская не комментирует прессе свой развод с Дмитрием Ивановым
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Напомним, Дмитрий Иванов был пятым мужем Лолиты. Артистка и спортсмен поженились в марте 2010-го. Дмитрий помогал супруге воспитывать дочь Еву, которой в этом году исполнится 21 год.

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12 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @lolitamilyavskaya, @ivanovsport/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Лолита Милявская, Дмитрий Иванов

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