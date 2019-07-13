Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Максим Виторган подтвердил роман с Нино Нинидзе

То, о чем все писали в Сети последние несколько дней, подтвердилось — 46-летний Максим Виторган встречается с 28-летней Нино Нинидзе. В день рождения актрисы он выставил ее нежное фото в своем Инстаграме. 

На этой неделе российские СМИ взорвала новость о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе. И он, и она недавно развелись — Максим расстался с Ксений Собчак после пяти лет брака, Нино подала на развод с Кириллом Плетневым через год после свадьбы. 

Как сообщали инсайдеры, актеры встречаются уже около трех месяцев, но пока не спешат афишировать свои отношения. После появившейся в интернете их совместной фотографии, журналисты начали атаковать знаменитостей и их представителей. Виторган продолжал хранит молчание, Нинидзе дала лишь один комментарий: «Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы по одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого».

13 июля Нино отмечает свой день рождения — актрисе исполнилось 28 лет. Поздравляем! Ранним субботним утром ее фотография появилась в Инстаграме... Максима Виторгана. В кадре Нинидзе позирует с голыми плечами, сидя на подоконнике в лучах восходящего солнца.

  • Максим Виторган
    1 2 3 ...8
    Общественность не сомневается в том, что публикацией фотографии Нино в своем Инстаграме Максим подтвердил их роман
    Смотреть галерею

Снимок сделан Максимом? Можно ли считать это подтверждением их романа? Интернет-пользователи уверенно отвечают «да!». Ждем официальных комментариев от участников этой таинственной лавстори. 

Перейти к обсуждению 10


13 июля 2019
Текст Алена Петровская
Фото @ninosha13, @mvitorgan/Instagram
Теги

Максим Виторган

Реклама

10 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • почему Собчак до сих пор молчит?🤔

  • Невероятно важная новость. Я не могу спокойно жить, не зная всей правды. Почему с ними так носятся?....

  • Ну если трижды разведенцы с детьми находят себе девушек годящихся в дочки....

  • Ну если трижды разведенцы с детьми находят себе девушек годящихся в дочки....

  • Придумывает особенную гадость. Видимо, на неё нужно больше времени.

  • Она выглядит его ровесницей. Разницы в 20 лет почти не заметно. Так что, всё нормально.

  • Ну слишком много рекламы на сайте, невозможно с удовольствием читать и обсуждать "насущные проблемы".

  • Нино симпатичная, интересная девушка. Сейчас все под одно лекало. А она выделяется. Максим годится ей в отцы.

  • Гость

    почему Собчак до сих пор молчит?🤔

    Максик её в неловкое положение поставил: вот как в нынешней политической ситуации оппозиционер Ксюша должна реагировать на новую пассию БМ с грузинской фамилией ?

  • Мне почему то после развода с Собчак Максим Виторган не интересен, даже какой-то не симпатичный, раньше не следила за ним, и теперь не хочется, печалька (((

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-05 18:31:00
224
Фото с пакетами - пример того, как не надо себя вести, когда появляются деньги. Сразу выдаете, что дорвались совсем недавно и не можете не кричать об этом.
Пенсионный шик: подписчики сетуют, что даже трендовые образы Татьяны Брухуновой смотрятся старомодно
66 Комментариев
Гость 2019-07-05 15:32:00
181
Ксю сама стала матёрой яжемамкой) Выкладывает на всеобщее обозрение голопопого сына, а когда не видит восторженных комментов гневно огрызается. Размягчение мозга наступило)
«Следите за своими детьми!»: Ксения Собчак гневно ответила подписчикам, раскритиковавшим ее за голое фото 2-летнего сына
68 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.