Максим Виторган подтвердил роман с Нино Нинидзе

То, о чем все писали в Сети последние несколько дней, подтвердилось — 46-летний Максим Виторган встречается с 28-летней Нино Нинидзе. В день рождения актрисы он выставил ее нежное фото в своем Инстаграме.



На этой неделе российские СМИ взорвала новость о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе. И он, и она недавно развелись — Максим расстался с Ксений Собчак после пяти лет брака, Нино подала на развод с Кириллом Плетневым через год после свадьбы.

Как сообщали инсайдеры, актеры встречаются уже около трех месяцев, но пока не спешат афишировать свои отношения. После появившейся в интернете их совместной фотографии, журналисты начали атаковать знаменитостей и их представителей. Виторган продолжал хранит молчание, Нинидзе дала лишь один комментарий: «Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы по одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого».

13 июля Нино отмечает свой день рождения — актрисе исполнилось 28 лет. Поздравляем! Ранним субботним утром ее фотография появилась в Инстаграме... Максима Виторгана. В кадре Нинидзе позирует с голыми плечами, сидя на подоконнике в лучах восходящего солнца.

1 2 3 ... 8 Общественность не сомневается в том, что публикацией фотографии Нино в своем Инстаграме Максим подтвердил их роман

Снимок сделан Максимом? Можно ли считать это подтверждением их романа? Интернет-пользователи уверенно отвечают «да!». Ждем официальных комментариев от участников этой таинственной лавстори.