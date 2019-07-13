Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Лопырева назвала  Бузову «пробивной бездарностью», а Собчак посоветовала прикрыться

На днях Виктория Лопырева дала интервью, в котором рассказала о футбольной деятельности и личной жизни. В беседе знаменитость также высказала свое мнение об Ольге Бузовой и Ксении Собчак. 
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева

Трения между звездами отечественного шоу-бизнеса — явление распространенное. На днях зародился новый конфликт. 

В интервью изданию «Спорт-экспресс» 35-летняя Виктория Лопырева на вопрос про песни Бузовой ответила, что Ольга не имеет никакого отношения к музыке. «Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект. Популярность говорит лишь о том, что людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много», — достаточно грубо высказалась Виктория.

Ольга Бузова, Ксения Собчак
Ксения Собчак и Ольга Бузова

Досталось и другой знаменитой персоне шоу-биза — Ксении Собчак. «Женщине очень нужен рейтинг, плюс у нее личные какие-то комплексы. То скандалит со Шнуром, то идет в баню с Волочковой. Кстати, с фигурой Ксении даже в бане стоило бы прикрыться», — поведала Лопырева.

  • Виктория Лопырева
    1 2 3 ...10
    Виктория Лопырева не стесняется громких высказываний о других известных персонах
    Смотреть галерею

Многие догадаются, с чем связаны столь грубые высказывания. Видимо, это была ответная реакция на оскорбления Ольги Бузовой и Ксении Собчак. Сначала ведущая «Дома-2» раскритиковала Викторию, что та ждет ребенка от женатого мужчины. А после Ксения задала бывшему избраннику знаменитости Федору Смолову провокационный вопрос «Как одному и тому же человеку может нравиться Ларс фон Триер и Виктория Лопырева?»

Перейти к обсуждению 32


13 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото lopyrevavika, buzova86, xenia_sobchak/Instagram
Теги

Виктория Лопырева, Ольга Бузова, Ксения Собчак

Реклама

32 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Лопырь как прям про себя сказала. Ну что любители Бузовой, в атаку! В этот раз я с вами.

  • Она бы помалкивала ,ей до Собчак никогда не до рости

  • Бузова хоть сама пытается пробиться, а не эскортница. А про фигуру не ей говорить... Ну сама то нещадно фотошопит свои снимки, только отвисшие бабушкины тити почему-то не фотошопятся

  • Ох уж этот высокоталантливый Лопырь с высокоотфотошопленной фигурой. Никогда у Собчак не было такой рыхлой, висящей складками фигуры. А вот у нас есть фото с Трулей, когда плетутся вдвоем по пляжу как Алиса с Базилио. Бузова работу работает, а Лопырь все отдыхала по Дубайскам, чужим яхтам и мужикам.

  • Прикрыться следовало бы Лопыревой. И молчать. Глядишь и остальные прикрываться начали. Хоть что-то полезное сделала бы.

  • Фанаты Бузовой)) сегодня я за вас! Жгите чуваки))

  • Чья бы корова мычала. Сама Лопырь бездарность полнейшая. Ни модель, ни певица, ни ведущая..никто. Да и фигура только на отретушированных фото. А без фильтров так..дряблая эскортница с плохо прокращенными патлами. Просто завидует более успешным во всех смыслах Собчак и Бузовой.

  • Не прошло и года)) смотрите-ка как Лопырь осмелела. Рот открывать начала. Вика, ты лучше иди фотки фотошопь дальше. Судить кого-то это совсем не про тебя.

  • Молодец Виктория, ответили им )

  • Молодец Виктория, ответили им )

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-05 18:31:00
224
Фото с пакетами - пример того, как не надо себя вести, когда появляются деньги. Сразу выдаете, что дорвались совсем недавно и не можете не кричать об этом.
Пенсионный шик: подписчики сетуют, что даже трендовые образы Татьяны Брухуновой смотрятся старомодно
66 Комментариев
Гость 2019-07-05 15:32:00
181
Ксю сама стала матёрой яжемамкой) Выкладывает на всеобщее обозрение голопопого сына, а когда не видит восторженных комментов гневно огрызается. Размягчение мозга наступило)
«Следите за своими детьми!»: Ксения Собчак гневно ответила подписчикам, раскритиковавшим ее за голое фото 2-летнего сына
68 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.