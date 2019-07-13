Лопырева назвала  Бузову «пробивной бездарностью», а Собчак посоветовала прикрыться

На днях Виктория Лопырева дала интервью, в котором рассказала о футбольной деятельности и личной жизни. В беседе знаменитость также высказала свое мнение об Ольге Бузовой и Ксении Собчак.

Виктория Лопырева

Трения между звездами отечественного шоу-бизнеса — явление распространенное. На днях зародился новый конфликт.



В интервью изданию «Спорт-экспресс» 35-летняя Виктория Лопырева на вопрос про песни Бузовой ответила, что Ольга не имеет никакого отношения к музыке. «Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект. Популярность говорит лишь о том, что людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много», — достаточно грубо высказалась Виктория.

Ксения Собчак и Ольга Бузова

Досталось и другой знаменитой персоне шоу-биза — Ксении Собчак. «Женщине очень нужен рейтинг, плюс у нее личные какие-то комплексы. То скандалит со Шнуром, то идет в баню с Волочковой. Кстати, с фигурой Ксении даже в бане стоило бы прикрыться», — поведала Лопырева.

1 2 3 ... 10 Виктория Лопырева не стесняется громких высказываний о других известных персонах

Многие догадаются, с чем связаны столь грубые высказывания. Видимо, это была ответная реакция на оскорбления Ольги Бузовой и Ксении Собчак. Сначала ведущая «Дома-2» раскритиковала Викторию, что та ждет ребенка от женатого мужчины. А после Ксения задала бывшему избраннику знаменитости Федору Смолову провокационный вопрос «Как одному и тому же человеку может нравиться Ларс фон Триер и Виктория Лопырева?»