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«Я за разводы»: Рита Дакота подняла непростую для женщин тему

Рита Дакота была замужем лишь однажды — за Владом Соколовским. Их браку пришел конец после измен со стороны артиста. На днях певица высказала свое мнение по поводу разводов. 
Рита Дакота
Рита Дакота

Одной из самых обсуждаемых звездных тем последнего времени является расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера, причиной которого, как утверждает пресса, стала Леди Гага. Неожиданно для многих этот любовний треугольник прокомментировала Рита Дакота. 

Рита Дакота
Новый пост Риты Дакоты вызвал бурную реакцию подписчиков

В своем Инстаграме отечественная исполнительница подняла тему, которую большинство женщин старается избегать. Рита выступила за разводы. «Я понимаю, очень страшно ''быть Ириной''. Но как же наивно и немудро осуждать такие процессы», — обратилась певица к подписчицам. 

Рита Дакота, Влад Соколовский
Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским в августе 2018-го

По ее мнению, Брэдли сделал все правильно, расставшись с Ириной, ведь он не врал, а честно закончил предыдущие отношения прежде, чем вступить в новые (если все же верить журналистам). 

«В конечном итоге, если бы Брэдли продолжал пребывать в союзе с женщиной, которую больше не любит, проиграли бы все трое. И ребенок тоже», — заверила пережившая развод Дакота.

«Мы все хотели бы верить в сказку про ''и умерли они в один день'', но так практически не бывает. Иногда первый брак как первая машина: ты ездишь на ней какое-то время и только потом понимаешь, какая тебе нужна», — заключила артистка. 

Как и следовало ожидать, реакция подписчиц последовала самая разная. «Ох, Рита, ножом вскрыла комод в чулане», «Не поддерживаю. Я презираю женщин, которые зная, что есть ребенок, лезут в семью», «Я боюсь браков и отношений, когда вижу такие ситуации», «Я тоже за разводы!» — писали комментаторы.

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13 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото ritadakota, vs20/Instagram
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Рита Дакота

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Запретите ей говорить о разводах на законодательном уровне! Она никогда не умолкнет на эту тему

  • Бузакоты годами будут мусолить тему своих страданий по всем изданиям. Самостоятельно, заткнувшись, они это пережить отказываются. Им зрители нужны.

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