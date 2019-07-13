«Я за разводы»: Рита Дакота подняла непростую для женщин тему

Одной из самых обсуждаемых звездных тем последнего времени является расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера, причиной которого, как утверждает пресса, стала Леди Гага. Неожиданно для многих этот любовний треугольник прокомментировала Рита Дакота.
В своем Инстаграме отечественная исполнительница подняла тему, которую большинство женщин старается избегать. Рита выступила за разводы. «Я понимаю, очень страшно ''быть Ириной''. Но как же наивно и немудро осуждать такие процессы», — обратилась певица к подписчицам.
По ее мнению, Брэдли сделал все правильно, расставшись с Ириной, ведь он не врал, а честно закончил предыдущие отношения прежде, чем вступить в новые (если все же верить журналистам).
«Мы все хотели бы верить в сказку про ''и умерли они в один день'', но так практически не бывает. Иногда первый брак как первая машина: ты ездишь на ней какое-то время и только потом понимаешь, какая тебе нужна», — заключила артистка.
Как и следовало ожидать, реакция подписчиц последовала самая разная. «Ох, Рита, ножом вскрыла комод в чулане», «Не поддерживаю. Я презираю женщин, которые зная, что есть ребенок, лезут в семью», «Я боюсь браков и отношений, когда вижу такие ситуации», «Я тоже за разводы!» — писали комментаторы.