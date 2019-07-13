Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

О вражде между Кембриджами и Сассексами ходит немало слухов. Однако на Уимблдонском турнире Кейт Миддлтон и Меган Маркл вели себя так, словно они лучшие подруги.



Кейт Миддлтон и Меган Маркл

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп. Среди многочисленных зрителей, пришедших посмотреть игру двух сильнейших теннисисток мира, были и две особо важные персоны — Меган Маркл и Кейт Миддлтон. И если первая приехала поддержать лучшую подругу Серену, то вторая прибыла с официальной миссией. Кэтрин уже несколько лет является патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Компанию герцогиням на трибунах королевской ложи составила Пиппа Миддлтон.

На спортивное состязание невестки приехали на разных машинах и в разное время. Первой появилась Кейт. Герцогина Кембриджская выбрала для мероприятия зеленое платье Dolce & Gabbana, в котором выглядела худее привычного. Ее образ завершили сумка того же итальянского бренда и туфли Rupert Sanderson. Многие обратили внимание на весьма пикантную деталь образа супруги принца Уильяма — вытачки на платье, расположенные в районе груди, создали эффект, будто Миддлтон вышла в свет без бюстгальтера.

Что касается Меган Маркл, то она отдала предпочтение плиссированной юбке Hugo Boss и белой рубашке. В качестве аксессуаров молодая мама выбрала миниатюрную сумку Stella McCartney и солнцезащитные очки.

Обе герцогини весь турнир мило общались друг с другом, словно хотели положить конец слухам о вражде между королевскими семьями. А есть ли вообще эта вражда?.. К слову, это не первое их совместное появление за последнее время. Пару дней назад Кейт и Меган были замечены на прогулке с детьми. А сегодня вечером британская пресса (и мы вместе с ними) ждет выход герцогов Сассекских на лондонской премьере фильма «Король Лев». Не переключайтесь!