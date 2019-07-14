Актрису Марию Шумакову обокрали на 13 млн рублей

30-летняя Мария Шумакова сейчас участвует в съемках нового сериала «Только смерть разлучит нас», которые проходят в Санкт-Петербурге. Именно там во время рабочего дня с актрисой случился неприятный инцидент.

Мария Шумакова



Слава не может защитить знаменитостей от нападения или грабежа, а, наоборот, только привлекает внимание злоумышленников. На днях звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова попала в неприятную ситуацию.

Мария Шумакова

Этот июль актриса проводит в Санкт-Петербурге, где снимается в новом сериале. Во время рабочего процесса Мария стала жертвой грабителя. 13 июля в отдел полиции поступил звонок о хищении драгоценностей на сумму порядка 13 миллионов рублей из гримерки звезды.

Среди украденных вещей оказалась брендовая сумка и бриллиантовое кольцо стоимостью 12 миллионов рублей. Также вор прихватил часы Rolex, мобильный телефон и 100 тысяч рублей наличных.

Нарушителя закона поймали в тот же день. По сообщению следствия, им оказался 26-летний житель северной столицы. Все похищенные вещи были возвращены хозяйке.