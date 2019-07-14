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Актрису Марию Шумакову обокрали на 13 млн рублей

30-летняя Мария Шумакова сейчас участвует в съемках нового сериала «Только смерть разлучит нас», которые проходят в Санкт-Петербурге. Именно там во время рабочего дня с актрисой случился неприятный инцидент.
Мария Шумакова
Мария Шумакова

Слава не может защитить знаменитостей от нападения или грабежа, а, наоборот, только привлекает внимание злоумышленников. На днях звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова попала в неприятную ситуацию. 

Мария Шумакова
Мария Шумакова 

Этот июль актриса проводит в Санкт-Петербурге, где снимается в новом сериале. Во время рабочего процесса Мария стала жертвой грабителя. 13 июля в отдел полиции поступил звонок о хищении драгоценностей на сумму порядка 13 миллионов рублей из гримерки звезды. 

Среди украденных вещей оказалась брендовая сумка и бриллиантовое кольцо стоимостью 12 миллионов рублей. Также вор прихватил часы Rolex, мобильный телефон и 100 тысяч рублей наличных.

Нарушителя закона поймали в тот же день. По сообщению следствия, им оказался 26-летний житель северной столицы. Все похищенные вещи были возвращены хозяйке.

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14 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото shumakova_masha/Instagram
Теги

Мария Шумакова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Кто это?

  • Кто это?

  • А чтоб на съёмки приехать надо обязательно все самое дорогое на себя на цеплять? Тем более все все равно лежит в гримерке))

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