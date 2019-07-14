Константин Меладзе опубликовал «домашнее» фото Веры Брежневой

Всегда интересно смотреть на знаменитостей без прикрас и в неформальной обстановке. На этот раз подобным снимком поделился Константин Меладзе, опубликовавший кадр с любимой супругой.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе редко делятся подробностями семейной жизни, из-за чего в Сети часто появляются самые разные слухи. Так, совсем недавно недоброжелатели говорили об измене продюсера, которые певица «прокомментировала» выходом клипа на песню «Я не святая». 13 июля в Инстаграме 56-летнего Константина Шотаевича появилось редкое фото любимой жены.

В кадре Константин и Вера запечатлены с широкими и искренними улыбками. Судя по всему, этот снимок был сделан где-то на отдыхе в теплых краях. Волосы певицы взлохмачены, отчего она выглядит еще счастливее.

1 2 3 ... 10 Константин Меладзе крайне редко говорит о своей личной жизни

Поводом этой публикации стал очередной успех артистки. «Песня Веры Брежневой ''Любите друг друга'' 20 недель находилась в хит-параде ''Золотой граммофон". Это значит, что скоро Вера получит заветную статуэтку», — сообщалось в аккаунте продюсера.