Меган Маркл тепло поприветствовала Бейонсе на премьере фильма «Король Лев»

14 июля в Лондоне состоялась премьера «Короля Льва». Среди знаменитостей, посетивших мероприятие, были герцоги Сассекские.

Принц Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл официально еще находится в декретном отпуске, однако за эту неделю герцогиня уже трижды выходила в свет. 13 июля супруга принца Гарри посетила женский финал Уимблдонского турнира, днем ранее она была замечена на благотворительном матче по поло, а воскресным вечером появилась с мужем на премьере диснеевского фильма «Король Лев».

Джей-Зи и Бейонсе

Для мероприятия Меган Маркл выбрала элегантное черное шелковое платье Jason Wu с прозрачным верхом, которое дополнила серьгами Nikos Koulis, закрытыми босоножками Aquazzurra и атласной сумкой Gucci. Принц Гарри был бесподобен в смокинге с бабочкой.



Также премьеру посетили и звезды, озвучившие персонажей фильма. Меган Маркл познакомилась с Бейонсе, которая прилетела на премьеру в Лондон вместе с мужем Джей-Зи. Посмотреть кинокартину пришли Элтон Джон и Дэвид Ферниш, Фаррел Уильямс, Вин Дизель и другие знаменитости.



В России премьера киноверсии мультфильма «Король Лев» состоится 18 июля.