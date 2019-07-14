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Меган Маркл тепло поприветствовала Бейонсе на премьере фильма «Король Лев»

14 июля в Лондоне состоялась премьера «Короля Льва». Среди знаменитостей, посетивших мероприятие, были герцоги Сассекские. 
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл официально еще находится в декретном отпуске, однако за эту неделю герцогиня уже трижды выходила в свет. 13 июля супруга принца Гарри посетила женский финал Уимблдонского турнира, днем ранее она была замечена на благотворительном матче по поло, а воскресным вечером появилась с мужем на премьере диснеевского фильма «Король Лев». 

Джей-Зи, Бейонсе
Джей-Зи и Бейонсе

Для мероприятия Меган Маркл выбрала элегантное черное шелковое платье Jason Wu с прозрачным верхом, которое дополнила серьгами Nikos Koulis, закрытыми босоножками Aquazzurra и атласной сумкой Gucci. Принц Гарри был бесподобен в смокинге с бабочкой. 

Также премьеру посетили и звезды, озвучившие персонажей фильма. Меган Маркл познакомилась с Бейонсе, которая прилетела на премьеру в Лондон вместе с мужем Джей-Зи. Посмотреть кинокартину пришли Элтон Джон и Дэвид Ферниш, Фаррел Уильямс, Вин Дизель и другие знаменитости.

В России премьера киноверсии мультфильма «Король Лев» состоится 18 июля.

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14 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images
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Принц Гарри, Меган Маркл

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Как страшон Джей Зи, зачем я это вижу на ночь?)Обратила внимание на неподобающее для королевской персоны поведение-тискать кого-либо при встрече.Под персоной я не имею в виду Меган, это отрезанный ломоть.Но Гарри..

  • Мне кажется, меган не идет такая длинна юбки🤷.Бейонсе такая красивейшая женщина и с таким крокодилом... Это говорит о том, что даже богатейшие и красивейшие люди могут страдать от заниженной самооценки и нелюбви к себе.Еще и гульки его терпит. Ужас просто

  • Да! Меган изменилась после родов. Но кажется что Гарри стал любить ее еще больше. Какими счастливым они выглядят

  • Маркл - просто кошмар. Мне кажется трудно было бы подобрать что-то менее идущее. И этот пучок, от которого, кажется, щеки треснут

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