Саша Савельева вернулась к тренировкам через четыре месяца после родов

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что Саша Савельева почти сразу же после рождения сына выглядела так, будто и вовсе не была беременна. В этом артистке наверняка помогли ограничения в питании. Однако тянуть с возвращением к тренировкам Саша не хотела.
В инстаграм-историях Савельева поведала подписчикам, что снова ходит в зал. Как утверждает певица, она довольно долго не нагружала себя упражнениями. «Я дошла до спортзала. Очень интересно, как это будет происходить, потому что я не занималась спортом с февраля», — призналась Савельева.
35-летняя звезда впервые ощутила радость материнства весной этого года. 27 марта Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов стали родителями очаровательного сына, которого они назвали Леоном.