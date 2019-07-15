Саша Савельева вернулась к тренировкам через четыре месяца после родов

Звездные мамы обычно не засиживаются в декрете и стараются как можно быстрее вернуться к работе. Так намерена поступить и Саша Савельева, которая не только готовит сольные выступления, но и уже вовсю занимается спортом.

Саша Савельева



Вряд ли кто-то поспорит с тем, что Саша Савельева почти сразу же после рождения сына выглядела так, будто и вовсе не была беременна. В этом артистке наверняка помогли ограничения в питании. Однако тянуть с возвращением к тренировкам Саша не хотела.



В инстаграм-историях Савельева поведала подписчикам, что снова ходит в зал. Как утверждает певица, она довольно долго не нагружала себя упражнениями. «Я дошла до спортзала. Очень интересно, как это будет происходить, потому что я не занималась спортом с февраля», — призналась Савельева.



1 2 3 ... 10 С момента рождения сына Савельевой прошло почти четыре месяца

35-летняя звезда впервые ощутила радость материнства весной этого года. 27 марта Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов стали родителями очаровательного сына, которого они назвали Леоном.