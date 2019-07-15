«Нехороший человек»: Ким Кэтролл снова дала понять, как относится к Саре Джессике Паркер

Слухи о том, что продолжения «Секса в большом городе» все-таки не будет, появляются регулярно. На днях этому нашлось еще одно подтверждение. Дело в том, что не все актрисы саги готовы сниматься.

Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер

В мире шоу-бизнеса часто бывает, что экранные приятели почти не общаются вне работы. Так произошло и с героинями сериала «Секс в большом городе». Актрисы, сыгравшие лучших подруг Кэрри Брэдшоу и Саманту Джонс, — Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл — в реальной жизни давно конфликтуют.



В очередном интервью 62-летняя Кэтролл снова намекнула на свое отношение к Паркер. В беседе с журналистом издания The Daily Mail Кэтролл ответила решительным отказом на вопрос об участии в продолжении саги.

Кадр из сериала «Секс в большом городе»

«Никогда. Это не для меня, без каких-либо колебаний. Вы извлекаете уроки из жизни, и мой урок состоит в том, чтобы работать только с хорошими людьми и стараться делать это с удовольствием», — заявила актриса, намекая на вражду с Сарой Джессикой Паркер.



1 2 3 ... 10 Недавно Ким Кэтролл заявила, что никогда больше не будет сниматься в «Сексе в большом городе»

К слову, звезды не в первый раз публично вступают в конфронтацию. Ранее Кэтролл грубо высказывалась в адрес Паркер, когда та выразила соболезнования в связи с кончиной брата Ким. «Я не нуждаюсь в твоей любви или поддержке. Позволь мне пояснить: ты не моя семья. Ты не мой друг. Я пишу это, чтобы сказать в последний раз. Прекрати использовать нашу трагедию для восстановления собственного имиджа милой девушки», — написала актриса.