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«Нехороший человек»: Ким Кэтролл снова дала понять, как относится к Саре Джессике Паркер

Слухи о том, что продолжения «Секса в большом городе» все-таки не будет, появляются регулярно. На днях этому нашлось еще одно подтверждение. Дело в том, что не все актрисы саги готовы сниматься.
Ким Кэтролл, Сара Джессика Паркер
Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер

В мире шоу-бизнеса часто бывает, что экранные приятели почти не общаются вне работы. Так произошло и с героинями сериала «Секс в большом городе». Актрисы, сыгравшие лучших подруг Кэрри Брэдшоу и Саманту Джонс, — Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл — в реальной жизни давно конфликтуют.

В очередном интервью 62-летняя Кэтролл снова намекнула на свое отношение к Паркер. В беседе с журналистом издания The Daily Mail Кэтролл ответила решительным отказом на вопрос об участии в продолжении саги. 

Кадр из сериала «Секс в большом городе»
Кадр из сериала «Секс в большом городе»

«Никогда. Это не для меня, без каких-либо колебаний. Вы извлекаете уроки из жизни, и мой урок состоит в том, чтобы работать только с хорошими людьми и стараться делать это с удовольствием», — заявила актриса, намекая на вражду с Сарой Джессикой Паркер.

  • Ким Кэтролл
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    Недавно Ким Кэтролл заявила, что никогда больше не будет сниматься в «Сексе в большом городе»
    Смотреть галерею

К слову, звезды не в первый раз публично вступают в конфронтацию. Ранее Кэтролл грубо высказывалась в адрес Паркер, когда та выразила соболезнования в связи с кончиной брата Ким. «Я не нуждаюсь в твоей любви или поддержке. Позволь мне пояснить: ты не моя семья. Ты не мой друг. Я пишу это, чтобы сказать в последний раз. Прекрати использовать нашу трагедию для восстановления собственного имиджа милой девушки», — написала актриса.

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15 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Rex Features/Fotodom.ru
Теги

Ким Кэтролл, Сара Джессика Паркер

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ким Кэтролл - красотка. Паркер не люблю, глаза змеиные и вообще на бабу Ягу похожа

  • Люблю обеих актрис. Персонаж Кери очень люблю. Жаль, что отношения между ними не очень(.

  • Что-то там Сара реально намудрила, раз Ким так колбасит.

  • 62 года! Какой секс в большом городе?

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