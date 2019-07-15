Виктория Боня показала, как начинается ее утро

Виктория Боня часто делится со своими подписчицами секретами красоты и уроками макияжа. На днях инстаграм-звезда рассказала, с чего начинается ее день.

Виктория Боня

Личная жизнь звезд всегда вызывает интерес у поклонников. Многие мечтают заглянуть за «ширму», узнать, как обстоят дела знаменитостей в обычной жизни. Да и видя «домашние» фото кумиров, сразу понимаешь, что они — такие же обычные люди. Недавно Виктория Боня решила показать фолловерам своего Инстаграма, как начинается ее утро.



Бизнесвумен провела прямой эфир, начав его через несколько мгновений после пробуждения. Боня извинилась за то, что она «с утра такая ненакрашенная и помятая», и рассказала, из чего будет состоять ее завтрак. «Я сейчас буду есть сырники, потом окрошку. Нет, сначала окрошку, потом — сырники с кофе», — поведала Виктория.



Увидев, как выглядит интернет-знаменитость в домашней обстановке, фолловеры осыпали ее комплиментами. «Ты классная с утра», «Вы красивая», «Шикарные волосы», — написали восторженные подписчики.