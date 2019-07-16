Оксана Воеводина балует экс-короля Малайзии десертами собственного приготовления

Мало кто из членов королевских семей думает о быте. А вот Оксана Воеводина недавно похвасталась, что в перерывах между заботами о новорожденном сыне готовит супругу торты.

Оксана Воеводина и Мухаммад V

В конце мая 26-летняя Оксана Воеводина впервые стала мамой. Девушка родила экс-королю Малайзии Мухаммаду V сына, которому пара дала весьма необычное имя — Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

Оксана много времени проводит с маленьким сыном и нередко делится с фолловерами счастливыми снимками

А недавно в своем микроблоге супруга правителя (пусть и бывшего) похвасталась тортом собственного приготовления — молодая мама испекла «Наполеон».

Судя по всему, после столь удачного замужества и рождения ребенка россиянке не перестали быть чужды домашние дела.



Пожалуй, в этом ее можно сравнить с Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которые тоже любят самостоятельно готовить для своих семей.

Глядя на аппетитный десерт, так и хочется спросить у Оксаны, попробовала ли она его сама — вполне возможно, что молодая женщина соблюдает диету кормящей мамы или уже пытается худеть после родов.

Напомним, прошлой осенью «Мисс Москва 2015» вышла замуж за Мухаммада V. На тот момент пара была знакома примерно полтора года. В скором времени после свадьбы мужчина по неизвестным причинам отказался от престола.