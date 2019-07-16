Оксана Воеводина балует экс-короля Малайзии десертами собственного приготовления

В конце мая 26-летняя Оксана Воеводина впервые стала мамой. Девушка родила экс-королю Малайзии Мухаммаду V сына, которому пара дала весьма необычное имя — Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.
А недавно в своем микроблоге супруга правителя (пусть и бывшего) похвасталась тортом собственного приготовления — молодая мама испекла «Наполеон».
Судя по всему, после столь удачного замужества и рождения ребенка россиянке не перестали быть чужды домашние дела.
Глядя на аппетитный десерт, так и хочется спросить у Оксаны, попробовала ли она его сама — вполне возможно, что молодая женщина соблюдает диету кормящей мамы или уже пытается худеть после родов.
Напомним, прошлой осенью «Мисс Москва 2015» вышла замуж за Мухаммада V. На тот момент пара была знакома примерно полтора года. В скором времени после свадьбы мужчина по неизвестным причинам отказался от престола.