Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Певица Слава рассказала о плюсах жизни с мужчиной старше нее на 28 лет

Довольно часто общественность с негативом реагирует на пары, в которых один партнер намного старше другого. На днях певица Слава заявила, что она, к примеру, отлично уживается со своим зрелым избранником. 
Анатолий Данилицкий, Анастасия Сланевская (Слава)
Анатолий Данилицкий и Слава

На днях на «Русском радио» вышел новый выпуск «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», героиней которого стала 39-летняя певица Слава. 

Во время беседы радиоведущая коснулась темы личной жизни исполнительницы. 

Вот уже 17 лет Слава счастлива в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, хотя и не спешит выходить за него замуж. Довлатова спросила певицу, ощущает ли она разницу в возрасте со своим 67-летним избранником. 

Анастасия Сланевская (Слава)
 

«Мне вообще кажется, что в последние годы он становится все моложе, а я старею», — ответила Алле знаменитость. 

По словам Славы, у них с Анатолием царит полное взаимопонимание — хотя поначалу разница в возрасте действительно давала о себе знать. 

«Раньше я была молодой и неопытной и такое несла! Кричала, орала на него. А потом мне было стыдно за свои слова и эмоции, которые порой били через край. А еще я не ценила его подарки. Мне муж дарил дорогие часы, а я про себя думала: ''Ну зачем мне они?''. Сейчас-то я понимаю, что у него всегда был прекрасный вкус», — поделилась звезда. 

Кроме того, Слава призналась, что сначала Данилицкий соврал ей про свой возраст. «Когда мы только познакомились, Анатолий на эмоциях, как мне показалось, сразу сбросил себе лет десять», — вспоминала певица. Судя по всему, тогда мужчина боялся шокировать молодую девушку своей зрелостью.

Перейти к обсуждению


16 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Анастасия Сланевская (Слава), Анатолий Данилицкий

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-14 16:05:00
148
Чем закончилось? Предлагаете пофантазировать? Наверное тем, что он попросил свести с нужными людьми, которые дадут денег на очередной сериал-пустышку с голыми опами. Неужели есть другой вариант?
Константин Богомолов поделился снимками с отдыха с Ксенией Собчак
26 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.