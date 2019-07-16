Певица Слава рассказала о плюсах жизни с мужчиной старше нее на 28 лет

На днях на «Русском радио» вышел новый выпуск «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», героиней которого стала 39-летняя певица Слава.
Вот уже 17 лет Слава счастлива в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, хотя и не спешит выходить за него замуж. Довлатова спросила певицу, ощущает ли она разницу в возрасте со своим 67-летним избранником.
«Мне вообще кажется, что в последние годы он становится все моложе, а я старею», — ответила Алле знаменитость.
«Раньше я была молодой и неопытной и такое несла! Кричала, орала на него. А потом мне было стыдно за свои слова и эмоции, которые порой били через край. А еще я не ценила его подарки. Мне муж дарил дорогие часы, а я про себя думала: ''Ну зачем мне они?''. Сейчас-то я понимаю, что у него всегда был прекрасный вкус», — поделилась звезда.
Кроме того, Слава призналась, что сначала Данилицкий соврал ей про свой возраст. «Когда мы только познакомились, Анатолий на эмоциях, как мне показалось, сразу сбросил себе лет десять», — вспоминала певица. Судя по всему, тогда мужчина боялся шокировать молодую девушку своей зрелостью.