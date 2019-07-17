Дарья Клюкина смогла найти идеальное свадебное платье только в Париже

Дарья Клюкина не рассказывает, когда состоится ее свадьба с Владимиром Чоповым. Впрочем, девушка не могла не поделиться с фолловерами новостью о том, что наконец нашла себе свадебное платье.

Дарья Клюкина и Владимир Чопов

Этой зимой, во время празднования своего 25-летия, звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина сообщила, что в скором времени выйдет замуж за своего возлюбленного — 39-летнего топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова.

Тогда пара не сообщила, когда планирует официально узаконить свои отношения.

Влюбленные до сих пор держат дату торжества в секрете. По словам Клюкиной, их свадьба будет закрытой, и на ней будут присутствовать только самые близкие люди.

С момента объявления о помолвке прошло уже почти полгода, но Дарья и Владимир по-прежнему молчат о будущем событии.

Впрочем, на днях девушка похвасталась фолловерам, что наконец купила свадебное платье.

«Платье мечты найдено! Сегодня была примерка множества свадебных нарядов — вот почему я прилетела в Париж. Скажу честно, прошла она ''на ура''», — написала в своем микроблоге звезда шоу «Холостяк» (орфография и пунктуация автора сохранены).



Дарья пообещала фолловерам показать свои фото в платьях, которые ей не подошли.



1 2 3 ... 10 Дарья Клюкина сообщила фолловерам, что наконец купила свадебное платье

Пользователи Сети удивились, что Клюкина купила подвенечный наряд только сейчас — многие думали, что он уже давно висит в ее гардеробной и ждет своего звездного часа. Вероятно, свадьба пары состоится нескоро, ведь многие девушки покупают платья задолго до торжества.