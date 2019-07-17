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Дарья Клюкина смогла найти идеальное свадебное платье только в Париже

Дарья Клюкина не рассказывает, когда состоится ее свадьба с Владимиром Чоповым. Впрочем, девушка не могла не поделиться с фолловерами новостью о том, что наконец нашла себе свадебное платье. 
Дарья Клюкина
Дарья Клюкина и Владимир Чопов

Этой зимой, во время празднования своего 25-летия, звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина сообщила, что в скором времени выйдет замуж за своего возлюбленного — 39-летнего топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. 

Тогда пара не сообщила, когда планирует официально узаконить свои отношения. 

Влюбленные до сих пор держат дату торжества в секрете. По словам Клюкиной, их свадьба будет закрытой, и на ней будут присутствовать только самые близкие люди. 

Дарья Клюкина
 

С момента объявления о помолвке прошло уже почти полгода, но Дарья и Владимир по-прежнему молчат о будущем событии. 

Впрочем, на днях девушка похвасталась фолловерам, что наконец купила свадебное платье. 

«Платье мечты найдено! Сегодня была примерка множества свадебных нарядов — вот почему я прилетела в Париж. Скажу честно, прошла она ''на ура''», — написала в своем микроблоге звезда шоу «Холостяк» (орфография и пунктуация автора сохранены)

Дарья пообещала фолловерам показать свои фото в платьях, которые ей не подошли.

Пользователи Сети удивились, что Клюкина купила подвенечный наряд только сейчас — многие думали, что он уже давно висит в ее гардеробной и ждет своего звездного часа. Вероятно, свадьба пары состоится нескоро, ведь многие девушки покупают платья задолго до торжества. 

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17 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @klyukina_d/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Дарья Клюкина, Егор Крид

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Аааа, это та которая прокладки рекламирует)))))))))))))))) И, да, можете мой комент удалять, как тут принято

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