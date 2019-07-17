Кайли Дженнер призналась, что считает свою жизнь у всех на виду ненормальной

21-летняя Кайли Дженнер предпочитает делиться со своей 140-миллионной армией поклонников горячими снимками и новостями о бизнесе. Крайне редко она рассказывает о том, что ее действительно беспокоит.
Девушка призналась, что гордится своими достижениями, но отметила, что ей было очень непросто расти и становиться самостоятельным человеком на глазах у всего мира — напомним, о клане Кардашьян-Дженнер стали снимать реалити-шоу, когда Кайли было всего 10 лет.
«Жить, когда за тобой наблюдают миллионы глаз — просто ненормально. Из-за этого я теряла друзей, а иногда и саму себя. Раньше я постоянно боролась с тревожностью и сильно переживала как по поводу своих взлетов, так и падений», — написала Дженнер (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
По словам инстадивы, она стала спокойнее относиться к шумихе вокруг себя лишь после рождения дочери, когда ее персону стали обсуждать еще чаще.
В конце своего размышления Кайли Дженнер сообщила, что в Инстаграме окружающие видят только малую часть ее реальной, и весьма «неидеальной» жизни, и многие происходящие с ней события она предпочитает держать в секрете.