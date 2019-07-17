«Лютый фэшн»: Вера Брежнева надела шлепанцы с колготками

Для многих Вера Брежнева является иконой стиля. На днях она удивила поклонников, нарушив модное табу.

Вера Брежнева

Зачастую модницы специально нарушают уже устоявшиеся модные правила, благодаря чему рождаются новые фэшн-тренды. Вера Брежнева, видимо, стала одной из них.



Сейчас певица находится в Вероне с рабочей поездкой. А в перерывах между съемками делится своими наблюдениями в микроблоге. Так, устав от каблуков, Вера Брежнева сменила туфли на шпильке на шлепанцы, но при этом осталась в колготках. Свой наряд Брежнева показала в инстаграм-историях. «Лютый фэшн», — подписала ролик звезда.



К слову, многие знаменитости уже не первый год носят шлепанцы с носками, так что Вера, можно сказать, таким образом их поддержала.