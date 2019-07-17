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«Оксана мужа очень любит»: адвокат Воеводиной рассказал, что происходит в семье супруги экс-короля Малайзии

Главная новость этой среды — развод Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии — взволновала многих интернет-пользователей. Вслед за лучшей подругой «Мисс Москвы-2015» сложившуюся ситуацию прокомментировала адвокат Воеводиной.

17 июля в мировых СМИ заговорили о разводе русской красавицы Оксаны Воеводиной и бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Как сообщается в прессе, супруги, которые поженились в ноябре 2018 года, не живут вместе. Журналисты утверждают, что их брак не спас даже сын, появившийся на свет 21 мая.

Признаться, нас эта новость удивила, ведь буквально на днях Оксана хвасталась, какие печет десерты, и пересказывала историю знакомства с мужем. Но факт остается фактом — супруги разводятся. Это подтвердила и близкая подруга Оксаны Татьяна Андреева.

Оксана Воеводина с сыном
Оксана Воеводина с сыном

По словам же адвоката Воеводиной Евгения Тарло, ни о каком расставании не идет речи. Мужчина сотрудничает с победительницей конкурса красоты по вопросу оформления документов на ребенка. Дело в том, отмечает юрист, что малыш, родившийся на территории РФ, имеет лишь российское гражданство. Они же занимаются тем, что оформляют ему и малазийское. По словам Тарло, Воеводина сейчас находится в России с ребенком, своим отцом и мамой, и ни о каком разводе он не слышал.

«Все эти информационные сообщения в СМИ... Я не знаю, на что рассчитаны. Оксана мужа очень любит. В брак она вступила по любви, и ребенок родился в браке. Наверное, большая любовь или даже страсть между Оксаной и Мухаммадом и вызывают все эти пересуды», — цитирует Life адвоката.

Можем сказать лишь одно — ясно, что ничего не ясно. Остается лишь ждать, когда Оксана Воеводина официально подтвердит или опровергнет развод с мужем 

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17 июля 2019
Текст Алена Петровская
Фото @rihanapetra/Instagram, Persona Stars

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Мне почему то жалко ее. Хотя) может алиментов хоть кучу получит )

  • Ирина

    Мне почему то жалко ее. Хотя) может алиментов хоть кучу получит )

    А мне не жалко. Ей хотелось быть богатой, поэтому и польстилась на старца.Какая любовь к нему.К его кошельку, да

  • Гость

    А мне не жалко. Ей хотелось быть богатой, поэтому и польстилась на старца.Какая любовь к нему.К его кошельку, да

    не совсем еще старец, полтинника даже нет, ну так она и получила кошелек, живет припеваючи, про развод вряд ли правда

  • А она рожала в России?

  • а этим моделям и прочим селебам(фу, ну и слово,) обязательно надо давать подтверждение или опровержение слухов?🤔 мне на самом деле интересно.

  • Гость

    не совсем еще старец, полтинника даже нет, ну так она и получила кошелек, живет припеваючи, про развод вряд ли правда

    Уже на Вести написали даже, что сам муж подал на развод, причем такой, после которого повторно они в брак вступить не смогут. Заимел ребеночка от красотки, а теперь ей пинок под зад. Небось и видеть ребенка не разрешат.

  • Шикарная пара, смотрятся сногсшибательные. А он-очень мужественный на вид мужчина, красоты неописуемой.счастья желаю и процветания! С любовью ваш фанат, Маруся!

  • Гость

    Уже на Вести написали даже, что сам муж подал на развод, причем такой, после которого повторно они в брак вступить не смогут. Заимел ребеночка от красотки, а теперь ей пинок под зад. Небось и видеть ребенка не разрешат.

    да бред это и потом как он не даст ей видеть ребенка, если пишут, что она с ребенком в России сейчас )

  • Гость

    Шикарная пара, смотрятся сногсшибательные. А он-очень мужественный на вид мужчина, красоты неописуемой.счастья желаю и процветания! С любовью ваш фанат, Маруся!

    Про его красоту неописуемую это конечно мощно )))

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