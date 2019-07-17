«Оксана мужа очень любит»: адвокат Воеводиной рассказал, что происходит в семье супруги экс-короля Малайзии

Главная новость этой среды — развод Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии — взволновала многих интернет-пользователей. Вслед за лучшей подругой «Мисс Москвы-2015» сложившуюся ситуацию прокомментировала адвокат Воеводиной.



17 июля в мировых СМИ заговорили о разводе русской красавицы Оксаны Воеводиной и бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Как сообщается в прессе, супруги, которые поженились в ноябре 2018 года, не живут вместе. Журналисты утверждают, что их брак не спас даже сын, появившийся на свет 21 мая.



Признаться, нас эта новость удивила, ведь буквально на днях Оксана хвасталась, какие печет десерты, и пересказывала историю знакомства с мужем. Но факт остается фактом — супруги разводятся. Это подтвердила и близкая подруга Оксаны Татьяна Андреева.





Оксана Воеводина с сыном

По словам же адвоката Воеводиной Евгения Тарло, ни о каком расставании не идет речи. Мужчина сотрудничает с победительницей конкурса красоты по вопросу оформления документов на ребенка. Дело в том, отмечает юрист, что малыш, родившийся на территории РФ, имеет лишь российское гражданство. Они же занимаются тем, что оформляют ему и малазийское. По словам Тарло, Воеводина сейчас находится в России с ребенком, своим отцом и мамой, и ни о каком разводе он не слышал.

1 2 3 ... 10 Оксана Воеводина стала главным ньюсмейкером этих дней

«Все эти информационные сообщения в СМИ... Я не знаю, на что рассчитаны. Оксана мужа очень любит. В брак она вступила по любви, и ребенок родился в браке. Наверное, большая любовь или даже страсть между Оксаной и Мухаммадом и вызывают все эти пересуды», — цитирует Life адвоката.



Можем сказать лишь одно — ясно, что ничего не ясно. Остается лишь ждать, когда Оксана Воеводина официально подтвердит или опровергнет развод с мужем