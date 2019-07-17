В Сети обсуждают предполагаемое фото сына Топалова и Тодоренко с их свадьбы

Со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова прошло уже полмесяца, а в Сети продолжают обсуждать их торжество и рассматривать фотографии, сделанные в интерьерах красивой итальянской виллы. На одном из снимков был замечен очаровательный пухлощекий малыш.



Медовый месяц Влада Топалова и Регины Тодоренко подошел к концу. После пышного торжества в Сорренто супруги отправились на Крит, где провели две незабываемые недели — об этом можно судить по фотографиям, которые ежедневно появлялись в их соцсетях.

Пляжные снимки с греческого острова иногда сменяли свадебные кадры, которыми звездные супруги с удовольствием делились со своими поклонниками. Эти же снимки в большом количестве представлены и на странице агентства, принадлежащего сестре певца. Напомним, именно она была организатором трехдневного праздника.

17 июля на рабочей странице Алины Топаловой появились новые фото с торжества. На одном из снимков запечатлен маленький ребенок в белой сорочке и коротких бежевых шортах с отворотами.

Не тот ли это костюмчик, который мы видели в Инстаграме Регины в день торжества?

Напомним, 29-летняя телеведущая тогда поделилась фото наряда, который она подготовила для семимесячного сына Миши.

Получается, что пухлощекий малыш со снимка — сын Регины и Влада? Супруги пока что редко делятся фотографиями сына и еще никогда не показывали его лицо. Возможно ждут, когда мальчику исполнится год.