Спустя месяц после расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк замечена в объятиях другого мужчины

Скандал вокруг расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера только набирает обороты. Пока отечественные звезды и просто фанаты модели строчат комментарии под постами Леди Гаги, сама Ирина хранит молчание и... замечательно проводит свободное время.

Ирина Шейк

Слухи о том, что Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера, где совсем недавно вместе с актером жила Ирина Шейк, только накалили обстановку. Русские поклонницы уже с неделю пишут гневные сообщения певице, которую считают разлучницей, а вместе с ними соцсеть атакуют и отечественные звезды. Однако сама Шейк старается держаться в стороне от этого конфликта.



Ирина Шейк в объятиях друга

Впрочем, и модель дает немало поводов для обсуждения. На днях, спустя месяц после расставания, Ирина была замечена во время прогулки с молодым человеком приятной наружности. Обнимающихся Шейк и ее спутника тут же засняли папарацци.

Алек Максвелл и Ирина Шейк

Как оказалось, ее приятель — давний друг и креативный директор британского Vogue Алек Максвелл. Вместе пара весело проводила время: они мило беседовали, обнимались и смеялись.

1 2 3 ... 10 Скандал вокруг расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера продолжает набирать обороты

Однако не спешите с выводами. Жареных сенсаций здесь ждать не приходится. Алек — человек несвободный. Он уже довольно давно состоит в отношениях с афробританцем и главным редактором Vogue Эдвардом Эннинфулом.