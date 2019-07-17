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Спустя месяц после расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк замечена в объятиях другого мужчины

Скандал вокруг расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера только набирает обороты. Пока отечественные звезды и просто фанаты модели строчат комментарии под постами Леди Гаги, сама Ирина хранит молчание и... замечательно проводит свободное время.
Ирина Шейк
Ирина Шейк

Слухи о том, что Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера, где совсем недавно вместе с актером жила Ирина Шейк, только накалили обстановку. Русские поклонницы уже с неделю пишут гневные сообщения певице, которую считают разлучницей, а вместе с ними соцсеть атакуют и отечественные звезды. Однако сама Шейк старается держаться в стороне от этого конфликта.

Ирина Шейк
Ирина Шейк в объятиях друга

Впрочем, и модель дает немало поводов для обсуждения. На днях, спустя месяц после расставания, Ирина была замечена во время прогулки с молодым человеком приятной наружности. Обнимающихся Шейк и ее спутника тут же засняли папарацци.

Алек Максвелл и Ирина Шейк
Алек Максвелл и Ирина Шейк

Как оказалось, ее приятель — давний друг и креативный директор британского Vogue Алек Максвелл. Вместе пара весело проводила время: они мило беседовали, обнимались и смеялись.

  • Ирина Шейк, Брэдли Купер
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    Скандал вокруг расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера продолжает набирать обороты
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Однако не спешите с выводами. Жареных сенсаций здесь ждать не приходится. Алек — человек несвободный. Он уже довольно давно состоит в отношениях с афробританцем и главным редактором Vogue Эдвардом Эннинфулом.

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17 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @kloss_films/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Ирина Шейк

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Вот все-таки не зря ведь писали про химию между Купером и Леди Гагой. Значит и впрямь у них интрижка завязалась.

  • Гость

    Вот все-таки не зря ведь писали про химию между Купером и Леди Гагой. Значит и впрямь у них интрижка завязалась.

    да ладно, химия )) такая же фикция, как и с Шейк, с у Иры контракт просто закончился

  • Гость

    Вот все-таки не зря ведь писали про химию между Купером и Леди Гагой. Значит и впрямь у них интрижка завязалась.

    Никакой химии. Очередной контракт. У Ирины развязаны руки теперь. А у Гаги связаны. Купер - гей.

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Гость 2019-07-14 16:05:00
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Чем закончилось? Предлагаете пофантазировать? Наверное тем, что он попросил свести с нужными людьми, которые дадут денег на очередной сериал-пустышку с голыми опами. Неужели есть другой вариант?
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26 Комментариев





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