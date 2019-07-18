«Нас ведь могли украсть и изнасиловать»: Анна Плетнева вспомнила о разгульной молодости

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева является довольно строгой мамой для своих троих детей. Как оказалось, на такой подход к воспитанию у певицы есть весьма веские причины.

Анна Плетнева

41-летняя Анна Плетнева не только участница популярного дуэта «Винтаж», но и счастливая мама троих детей.

Недавно знаменитость дала интервью порталу «7 дней» , в котором поведала, как ей удается совмещать заботы о семье и творческую карьеру.

Оказалось, раскрепощенная артистка имеет весьма строгие взгляды по вопросам воспитания — к примеру, она никогда не отпускает свою 16-летнюю дочь Варю гулять в позднее время и уж тем более не позволяет ей ходить в ночные клубы.

Анна Плетнева (архивное фото)

Плетнева неспроста держит наследницу в ежовых рукавицах — ведь она прекрасно помнит, как сама отрывалась в подростковые годы.

По признанию Анны, родители ей позволяли слишком многое, и сейчас знаменитость считает, что они зря не следили за ней более усердно.

«Свободу, о которой так мечтала Варя, я получала с лихвой. Но ведь я попадала в страшные истории! Не знаю, как мама с папой меня отпускали в 15 лет на ночные дискотеки… Да я их и не спрашивала, просто уходила. Надевала короткую юбку, капроновые колготки, выходила в мороз на улицу, без денег. Мы с подружками ловили машину, чтобы нас подвезли в четыре утра. Могло случиться все что угодно: нас могли украсть, изнасиловать, изувечить! Я бы не хотела, чтобы мои дети рисковали так, как рисковала я», — поведала корреспонденту певица.

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Впрочем, Плетнева благодарна своей матери (отец умер, когда Анне было 19 лет — прим. Woman.ru) за доверие и возможность быть самостоятельной — ведь это помогло ей стать известной исполнительницей. «Одно время я была единственным кормильцем семьи. Я начала петь в группе ''Лицей'', а затем поступила в институт. Мама поддерживала меня и говорила: ''Анечка, ты все делаешь правильно''. Никакого осуждения, никакой критики с ее стороны никогда не было», — сказала знаменитость.

