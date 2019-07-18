Инсайдеры: отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл начали налаживаться, и этому есть веская причина

Слухи о неприязни супруг британских принцев ходили с момента помолвки Меган и Гарри. Но в последнее время герцогини стали больше времени проводить вдвоем — и выглядят они при этом весьма дружелюбно.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

37-летней Меган Маркл было довольно сложно стать адаптироваться к жизни в британской королевской семье. Из-за того, что она совсем не похожа на типичную аристократку, общественность и новоиспеченные родственники относились к ней с настороженностью.

Говорили, что особенно предвзята к избраннице принца Гарри была Кейт Миддлтон — супруга Уильяма, по слухам, не желала делить внимание публики с герцогиней.

Королевские особы якобы старались не проводить время вместе — а во время редких совместных выходов эксперты отмечали напряжение и наигранное дружелюбие.

Впрочем, после рождения Арчи Харрисона ситуация сильно изменилась, ведь у молодых мам появилось много совместных интересов!

За последние недели Кейт и Меган не раз появлялись на публике вдвоем и даже гуляли вместе с детьми

«Мы все ощущаем, что их отношения стали намного теплее, чем прежде», — поделился источник, близкий к королевской семье, с порталом People.

1 2 3 ... 10 Меган Маркл и Кейт Миддлтон наконец нашли общий язык!

Об изменениях в поведении герцогинь сообщают и очевидцы. Говорят, что во время последнего матча Уимблдона, который женщины посетили вместе, Миддлтон даже приобняла Маркл, чтобы утешить ее в связи с проигрышем близкой подруги Серены Уильямс. Что же, мы будем только рады, если королевские особы станут приятельницами — ведь каждой из них наверняка не хватает близкого общения.