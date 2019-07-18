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Ксения Бородина рассекает на велосипеде по Форте-дей-Марми в модной «пижаме» и с патчами на глазах

В эти дни Ксения Бородина вместе со всей семьей отдыхает в любимой Италии. На днях телеведущая продемонстрировала, как умудряется выполнять несколько совершенно разных задач одновременно.
Ксения Бородина
Ксения Бородина 

Ксения Бородина часто ездит отдыхать вместе с мужем и детьми. В очередной раз телеведущая отправилась на родину своего отца, в Италию, где и сама чувствует себя как дома. Бородина продолжает делиться новыми фотографиями и своими наблюдениями в отпуске. 

Так, Ксения уже поведала, что отдыхают они не только душой, но и телом. Распорядок дня у знаменитости до банального прост. «Мы постоянно едим. Сначала завтракаем, потом плаваем, опять едим, спим, потом ужинаем, далее ездим на велосипедах, а потом снова едим. Весь наш отдых заключается только в этом», — поделилась Бородина.

К слову, видео одной из поездок Ксения решила поделиться с фолловерами. Все бы ничего: мама и дочка совершают велопрогулку... только вот Ксения одета в «пижаму», да еще и с патчами под глазами.

Видимо, Италия для телеведущей — действительно второй дом, раз она спокойно разгуливает в таком виде по улицам Форте-дей-Марми.

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18 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Теги

Ксения Бородина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Это она специально так оделась, чтоб обсудить её? Не понимаю, честно, можно же одеть футболку и шорты например

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