Ксения Бородина рассекает на велосипеде по Форте-дей-Марми в модной «пижаме» и с патчами на глазах

В эти дни Ксения Бородина вместе со всей семьей отдыхает в любимой Италии. На днях телеведущая продемонстрировала, как умудряется выполнять несколько совершенно разных задач одновременно.

Ксения Бородина



Ксения Бородина часто ездит отдыхать вместе с мужем и детьми. В очередной раз телеведущая отправилась на родину своего отца, в Италию, где и сама чувствует себя как дома. Бородина продолжает делиться новыми фотографиями и своими наблюдениями в отпуске.



Так, Ксения уже поведала, что отдыхают они не только душой, но и телом. Распорядок дня у знаменитости до банального прост. «Мы постоянно едим. Сначала завтракаем, потом плаваем, опять едим, спим, потом ужинаем, далее ездим на велосипедах, а потом снова едим. Весь наш отдых заключается только в этом», — поделилась Бородина.



К слову, видео одной из поездок Ксения решила поделиться с фолловерами. Все бы ничего: мама и дочка совершают велопрогулку... только вот Ксения одета в «пижаму», да еще и с патчами под глазами.



1 2 3 ... 11 В детстве Ксения Бородина проводила много времени в Италии

Видимо, Италия для телеведущей — действительно второй дом, раз она спокойно разгуливает в таком виде по улицам Форте-дей-Марми.

