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«Изгибы совпали»: Наташа Королева загорает на обнаженном Сергее Глушко

С наступлением пляжного сезона Тарзан и Наташа Королева стали все чаще удивлять поклонников смелыми кадрами. Вот и недавно звездная пара выложила новое весьма откровенное фото. 
Сергей Глушко (Тарзан), Наташа Королева
Сергей Глушко и Наташа Королева

49-летний Сергей Глушко и 46-летняя Наташа Королева считаются одной из самых провокационных пар отечественного шоу-бизнеса. 

Певица и стриптизер не раз удивляли общественность своими страстными отношениями и даже становились участниками секс-скандала.

В последние дни знаменитые супруги стали активнее вести свои соцсети. Дело в том, что они отправились в отпуск в Черногорию. На местных пляжах у звездной пары то и дело возникает желание пошалить. 

Сергей Глушко (Тарзан)
 

В микроблоге Глушко появилось немало горячих видео и фотографий, на которых он позирует практически без одежды

А 18 июля Сергей и вовсе выставил на свою страницу и снимок без пляжных плавок — правда, наготу мужа прикрыла своим телом Наташа Королева. 

«Поймал русалку, теперь сушу ее на солнышке», — с юмором подписал кадр Тарзан (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Пользователей Сети позабавил откровенный снимок знаменитой пары. Многие похвалили танцора и певицу за то, что им удается спустя почти 20 лет брака сохранять страсть в отношениях. «Ваши изгибы совпали», «На вас так приятно смотреть, всегда на позитиве и без скандалов!», «Вы просто идеальная парочка», — прокомментировали фото подписчики.  

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18 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @koroleva_star, @tarzan_official/Instagram, Persona Stars
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Сергей Глушко (Тарзан), Наташа Королева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ну что с ними, престарелые уже, куда, где край, боже.

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