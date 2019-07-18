«Изгибы совпали»: Наташа Королева загорает на обнаженном Сергее Глушко

С наступлением пляжного сезона Тарзан и Наташа Королева стали все чаще удивлять поклонников смелыми кадрами. Вот и недавно звездная пара выложила новое весьма откровенное фото.

Сергей Глушко и Наташа Королева

49-летний Сергей Глушко и 46-летняя Наташа Королева считаются одной из самых провокационных пар отечественного шоу-бизнеса.

Певица и стриптизер не раз удивляли общественность своими страстными отношениями и даже становились участниками секс-скандала

В последние дни знаменитые супруги стали активнее вести свои соцсети. Дело в том, что они отправились в отпуск в Черногорию. На местных пляжах у звездной пары то и дело возникает желание пошалить.

В микроблоге Глушко появилось немало горячих видео и фотографий, на которых он позирует практически без одежды.

А 18 июля Сергей и вовсе выставил на свою страницу и снимок без пляжных плавок — правда, наготу мужа прикрыла своим телом Наташа Королева.



«Поймал русалку, теперь сушу ее на солнышке», — с юмором подписал кадр Тарзан (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Пользователей Сети позабавил откровенный снимок знаменитой пары. Многие похвалили танцора и певицу за то, что им удается спустя почти 20 лет брака сохранять страсть в отношениях. «Ваши изгибы совпали», «На вас так приятно смотреть, всегда на позитиве и без скандалов!», «Вы просто идеальная парочка», — прокомментировали фото подписчики.