5-летняя Лиза Галкина уже вовсю занимается спортом и считает калории

Инстаграм Максима Галкина наполовину состоит из смешных домашних видео, главными героями которых являются Гарри и Лиза. 5-летние двойняшки часто веселятся и дурачатся на камеру. Понятное дело, они уже обзавелись собственным фан-клубом.
На днях Максим порадовал поклонников, опубликовав новый ролик, посвященный Лизе. Наследница, глядя на взрослых, решила заняться спортом и похвасталась своими успехами.
Неудивительно, что под видео не было ни одного негативного комментария: Лиза очаровала всех. «Ну что за чудо, Лизонька!», «Да, надо с Лизы брать пример», «Умничка! Уже с детства знает, что спорт помогает», «Чувствую себя Лизой: так же радуюсь 11 сожженным калориям», — писали восторженные подписчики.