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5-летняя Лиза Галкина уже вовсю занимается спортом и считает калории

Максим Галкин часто делится с фолловерами забавными видео с участием детей, после просмотра которых нельзя не влюбиться в двойняшек. Очередной ролик был посвящен 5-летней Лизе. Смотрим! 
Максим Галкин, Лиза Галкина
Максим Галкин с дочкой Лизой

Инстаграм Максима Галкина наполовину состоит из смешных домашних видео, главными героями которых являются Гарри и Лиза. 5-летние двойняшки часто веселятся и дурачатся на камеру. Понятное дело, они уже обзавелись собственным фан-клубом.

На днях Максим порадовал поклонников, опубликовав новый ролик, посвященный Лизе. Наследница, глядя на взрослых, решила заняться спортом и похвасталась своими успехами. 

«Там тренажер такой классный. Смотри, сколько я калорий сожгла. 11 калорий! Видишь, даже майка больше стала», — улыбаясь на камеру, поведала малышка. 

Неудивительно, что под видео не было ни одного негативного комментария: Лиза очаровала всех. «Ну что за чудо, Лизонька!», «Да, надо с Лизы брать пример», «Умничка! Уже с детства знает, что спорт помогает», «Чувствую себя Лизой: так же радуюсь 11 сожженным калориям», — писали восторженные подписчики. 

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19 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @maxgalkinru/Instagram
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Лиза Галкина

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Так сделал бы вазэктомию. Он не знает откуда дети берутся? И че бы обеспеченным двоих не иметь, денег хватит, или на тот свет собрался забирать...Столько вопросов, вроде разумный состоявшийся человек, а разборки как у Малахова в передачах.
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