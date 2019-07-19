Алексей Панин оправдал курение своей 10-летней дочери примером царя Николая и его дочери Анастасии

В Сети регулярно пишут о 41-летнем Алексее Панине и его весьма сомнительных выходках.
А на днях в микроблоге Панина появилось фото старшей дочери Анны. На снимке 10-летняя девочка держит в руках... зажженную сигарету!
Мужчина поспешил объяснить фолловерам, почему он не видит ничего предосудительного в поступке дочери. Свое объяснение он сопроводил архивным фото царя Николая II, который дает 13-летней дочери княжне Анастасии попробовать сигару на мундштуке.
Артист призвал подписчиков высказать свое мнение по поводу его методов воспитания, тем самым вызвав шквал гневных комментариев в соцсетях.
«Глупо этим оправдывать свой поступок — тогда о вреде курения почти не знали!», «Есть вещи, которые априори нельзя делать, а вы это поддерживаете», — написали под постом Панина пользователи Сети.