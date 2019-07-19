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Алексей Панин оправдал курение своей 10-летней дочери примером царя Николая и его дочери Анастасии

Алексей Панин любит шокировать публику весьма странными заявлениями. Так, на днях актер поведал, что не видит ничего предосудительного в том, что его 10-летняя дочь Аня... курит сигареты!
Алексей Панин
Алексей Панин

В Сети регулярно пишут о 41-летнем Алексее Панине и его весьма сомнительных выходках. 

Актер не стесняется демонстрировать публике подробности своей личной жизни, которые многим могут показаться слишком скандальными и даже противоестественными. 

А на днях в микроблоге Панина появилось фото старшей дочери Анны. На снимке 10-летняя девочка держит в руках... зажженную сигарету!

 
 

Мужчина поспешил объяснить фолловерам, почему он не видит ничего предосудительного в поступке дочери. Свое объяснение он сопроводил архивным фото царя Николая II, который дает 13-летней дочери княжне Анастасии попробовать сигару на мундштуке. 

«Царствуй на страх врагам! Курение было и в семье Николая II», — резюмировал Алексей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Артист призвал подписчиков высказать свое мнение по поводу его методов воспитания, тем самым вызвав шквал гневных комментариев в соцсетях. 

«Глупо этим оправдывать свой поступок — тогда о вреде курения почти не знали!», «Есть вещи, которые априори нельзя делать, а вы это поддерживаете», — написали под постом Панина пользователи Сети.

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19 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, @alexey_panin_official, @anna_panina_official/Instagram
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Алексей Панин

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • очень жалко маму девочки, не представляю, что она испытывает, видя это... про Панина все понятно, но почему органы опеки до сих пор ничего не предприняли? он разве что не убил пока никого, а так, уже все что можно было аморального и чего хватило бы с лихвой, чтобы у Васи Иванова давно забрали дочь... такое отношение потому что он "в телеке мелькает"?

  • Девочка симпотяжка. Папа Панин без комментариев)

  • скорее всего сунул ей сигаретку для фото.похайпить))))думаю все же там по строже воспитание,может мать его руку прикладывает.а для фото можно все что угодно придумать

  • интересно, когда она вырастет, пойдет по его стопам или возненавидит его?

  • Девчонка красивая кстати.

  • Гость

    интересно, когда она вырастет, пойдет по его стопам или возненавидит его?

    с чего ей его ненавидеть?папина же дочка

  • Гость

    скорее всего сунул ей сигаретку для фото.похайпить))))думаю все же там по строже воспитание,может мать его руку прикладывает.а для фото можно все что угодно придумать

    делать "все-что-угодно" для хайпа - тоже сомнительно как-то... тут одна беременная в штатах мужа застрелила в прямом эфире ради хайпа, проверяли или книгу можно прострелить... он ее и на нудисткие пляжи водит... и вообще он в ней себя ведет как с подружкой, и они делают что что "прикольно"... а чё, и ребенка не напрягаешь, и папа - хороший, все можно!

  • Для неё он — отец-мечта! Все ей разрешает, во всем потакает. Дети мечтают о таких родителях.

  • Гость

    с чего ей его ненавидеть?папина же дочка

    ну она не всегда маленькой будет, она же вырастет и сможет на это взглянуть по-другому, как мы с Вами

  • Я так и знала, что ничего хорошего от жизни с таким папашей у нее не будет. Его защитнички, интересно, опять будут верещать какой он хороший?

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