Алексей Панин оправдал курение своей 10-летней дочери примером царя Николая и его дочери Анастасии

Алексей Панин любит шокировать публику весьма странными заявлениями. Так, на днях актер поведал, что не видит ничего предосудительного в том, что его 10-летняя дочь Аня... курит сигареты!

Алексей Панин

В Сети регулярно пишут о 41-летнем Алексее Панине и его весьма сомнительных выходках.

Актер не стесняется демонстрировать публике подробности своей личной жизни, которые многим могут показаться слишком скандальными и даже противоестественными.

А на днях в микроблоге Панина появилось фото старшей дочери Анны. На снимке 10-летняя девочка держит в руках... зажженную сигарету!

Мужчина поспешил объяснить фолловерам, почему он не видит ничего предосудительного в поступке дочери. Свое объяснение он сопроводил архивным фото царя Николая II, который дает 13-летней дочери княжне Анастасии попробовать сигару на мундштуке.

«Царствуй на страх врагам! Курение было и в семье Николая II», — резюмировал Алексей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Артист призвал подписчиков высказать свое мнение по поводу его методов воспитания, тем самым вызвав шквал гневных комментариев в соцсетях.

1 2 3 ... 8 Алексей Панин показал, как курит его 10-летняя дочь Аня

«Глупо этим оправдывать свой поступок — тогда о вреде курения почти не знали!», «Есть вещи, которые априори нельзя делать, а вы это поддерживаете», — написали под постом Панина пользователи Сети.

