Почему Меган Маркл понравилась бы принцессе Диане больше, чем Кейт Миддлтон

Поговаривают, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл испытывают друг к другу сильную неприязнь. Конечно, сами герцогини никогда не упоминали о том, что им сложно найти общий язык — однако за них это сделали многочисленные инсайдеры и эксперты.
Несмотря на это, общественность до сих пор видит в невестках соперниц и спорит, кто из них лучше.
Недавно на эту тему неожиданно высказался бывший телохранитель принцессы Дианы Кен Уорф — мужчине удалось поработать и с супругами Гарри и Уильяма.
По словам Уорфа, принцесса всегда тянулась к ярким харизматичным личностям, коей является экс-актриса Маркл. «Диане понравилось бы, как она общается со СМИ и не робеет перед большой публикой. В отличие от Кейт, которая несколько лет назад переживала даже из-за папарацци», — сказал корреспонденту мужчина.
Кроме того, он заметил, что на руку Меган сыграла бы и ее биография. «Диана была бы в восторге, что ее сын женился на американке со смешанными корнями, да еще и разведенной. Я прямо-таки представляю, как она мечтательно рассуждает на этот счет: ''Это фантастика! Это будущее королевской семьи, именно так все должно сегодня происходить''», — объяснил телохранитель.