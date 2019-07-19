Почему Меган Маркл понравилась бы принцессе Диане больше, чем Кейт Миддлтон

Какими бы ни были отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл, скорее всего в глазах публики они навсегда останутся соперницами. Недавно масла в огонь подлил телохранитель принцессы Дианы, который предположил, к кому из невесток мать Гарри и Уильяма была бы более расположена.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Поговаривают, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл испытывают друг к другу сильную неприязнь. Конечно, сами герцогини никогда не упоминали о том, что им сложно найти общий язык — однако за них это сделали многочисленные инсайдеры и эксперты.

Впрочем, после рождения Арчи Харрисона ситуация стала меняться в лучшую сторону — за последние недели королевские особы не раз появлялись на публике вместе, не скрывая, что им нравится общество друг друга.

Несмотря на это, общественность до сих пор видит в невестках соперниц и спорит, кто из них лучше.

Принцесса Диана

Недавно на эту тему неожиданно высказался бывший телохранитель принцессы Дианы Кен Уорф — мужчине удалось поработать и с супругами Гарри и Уильяма.

В интервью порталу Express Кен сообщил, что, по его мнению, Диана была бы более дружна с Меган.

По словам Уорфа, принцесса всегда тянулась к ярким харизматичным личностям, коей является экс-актриса Маркл. «Диане понравилось бы, как она общается со СМИ и не робеет перед большой публикой. В отличие от Кейт, которая несколько лет назад переживала даже из-за папарацци», — сказал корреспонденту мужчина.

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Кроме того, он заметил, что на руку Меган сыграла бы и ее биография. «Диана была бы в восторге, что ее сын женился на американке со смешанными корнями, да еще и разведенной. Я прямо-таки представляю, как она мечтательно рассуждает на этот счет: ''Это фантастика! Это будущее королевской семьи, именно так все должно сегодня происходить''», — объяснил телохранитель.