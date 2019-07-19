Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Почему Меган Маркл понравилась бы принцессе Диане больше, чем Кейт Миддлтон

Какими бы ни были отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл, скорее всего в глазах публики они навсегда останутся соперницами. Недавно масла в огонь подлил телохранитель принцессы Дианы, который предположил, к кому из невесток мать Гарри и Уильяма была бы более расположена. 
Кейт Миддлтон, Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Поговаривают, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл испытывают друг к другу сильную неприязнь. Конечно, сами герцогини никогда не упоминали о том, что им сложно найти общий язык — однако за них это сделали многочисленные инсайдеры и эксперты. 

Впрочем, после рождения Арчи Харрисона ситуация стала меняться в лучшую сторону — за последние недели королевские особы не раз появлялись на публике вместе, не скрывая, что им нравится общество друг друга. 

Несмотря на это, общественность до сих пор видит в невестках соперниц и спорит, кто из них лучше. 

Принцесса Диана
Принцесса Диана

Недавно на эту тему неожиданно высказался бывший телохранитель принцессы Дианы Кен Уорф — мужчине удалось поработать и с супругами Гарри и Уильяма. 

В интервью порталу Express Кен сообщил, что, по его мнению, Диана была бы более дружна с Меган. 

По словам Уорфа, принцесса всегда тянулась к ярким харизматичным личностям, коей является экс-актриса Маркл. «Диане понравилось бы, как она общается со СМИ и не робеет перед большой публикой. В отличие от Кейт, которая несколько лет назад переживала даже из-за папарацци», — сказал корреспонденту мужчина.

  • Меган Маркл
    1 2 3 ...10
    Личный охранник принцессы Дианы объяснил, почему Меган Маркл имела бы больше шансов подружиться со свекровью, чем Кейт Миддлтон
    Смотреть галерею

Кроме того, он заметил, что на руку Меган сыграла бы и ее биография. «Диана была бы в восторге, что ее сын женился на американке со смешанными корнями, да еще и разведенной. Я прямо-таки представляю, как она мечтательно рассуждает на этот счет: ''Это фантастика! Это будущее королевской семьи, именно так все должно сегодня происходить''», — объяснил телохранитель. 

Перейти к обсуждению 1


19 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото REX Features/Fotodom.ru, Getty Images
Теги

Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Принцесса Диана

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • эти выдумки даже можно не обсуждать.скучно

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-17 12:24:00
295
Ужас, стыд какой, позор на весь мир. Зачем к ней лезть? Люди взрослые, сами разберутся. Гага как личность, несомненно, интереснее, но дело сейчас не в этом. Какое вообще людям дело до чужих отношений?
Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме
94 Комментариев
Гость 2019-07-17 14:57:00
263
Так сделал бы вазэктомию. Он не знает откуда дети берутся? И че бы обеспеченным двоих не иметь, денег хватит, или на тот свет собрался забирать...Столько вопросов, вроде разумный состоявшийся человек, а разборки как у Малахова в передачах.
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену, когда та отказалась сделать аборт
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.