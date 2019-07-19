Анна Бузова запела вслед за старшей сестрой

Ольга Бузова имела ошеломляющий успех в начале музыкальной карьеры, и до сих пор каждый ее новый трек занимает первые позиции в топ-чартах. На днях по той же стезе решила пойти ее младшая сестра Анна Бузова.

Анна Бузова

Анна Бузова во многом берет пример со своей старшей сестры Ольги. Все началось еще с детства, когда Аня пошла в ту же школу. Следом она приняла участие и в съемках «Дома-2», только вот на проекте пробыла меньше месяца. А недавно стало известно, что младшая сестра решила повторить успех старшей и на музыкальном поприще.

Анна и Ольга Бузовы

В инстаграм-историях Анна Бузова поделилась видео из студии звукозаписи Эдуарда Альбаха. Там она находилась вместе со Станиславом Рублевым, солистом группы «Игра слов». Вместе с музыкантом Анна будет работать над неким рекламным треком.



«На этой аппаратуре записывались Red Hot Chili Peppers, Faith No More, Джон Бон Джови, российская группа ''Игра слов'', а сегодня — Анна Бузова собственной персоной», — рассказал на видео Станислав Рублев.



1 2 3 ... 11 Анна Бузова прославилась во многом благодаря своей старшей сестре

К слову, ранее солист уже анонсировал выход совместной с Бузовой-младшей композиции, однако лишил интернет-пользователей каких-либо подробностей. Нам остается только внимательно следить за происходящим. Как думаете, Анна сможет повторить успех своей старшей сестры?