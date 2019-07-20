Виктория Лопырева и Игорь Булатов устроили романтическую прогулку по Москве

Последний месяц Виктория Лопырева и Игорь Булатов много путешествуют — они побывали во Франции, Испании и Швейцарии. Середину июля молодые родители проводят в российской столице. В прошедшую пятницу они решили прогуляться вдвоем по центру города.
Виктория опубликовала в Инстаграме видео из ГУМа. «Идем, шагаем по Москве», — сообщила телеведущая и отметила, как классно быть здесь туристом.
Пара прогулялась по универмагу, посидела в Bosco cafe с видом на Красную площадь, где к ним присоединились их друзья, в том числе и тот самый доктор Сильверс, который принимал у российской звезды роды.
26 июля Виктория Лопырева празднует день рождения. Интересно, в какой стране мира она будет отмечать свои 36?