Алана Мамаева намекнула на трехдневное свидание с заключенным мужем

Павел Мамаев и Александр Кокорин отбывают наказание за избиение нескольких человек в колонии в Белгородской области. 19 июля Алана Мамаева, жена одного из них, поделилась совместным снимком с футболистами.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Алана Мамева редко рассказывает фолловерам о том, как скучает по мужу, отбывающему наказание в колонии. Однако видно, что она его очень ждет.



На днях Мамаева опубликовала архивный снимок, на котором запечатлены она с Павлом и Александр Кокорин с супругой. Фото девушка подписала так: «Три дня пролетели». Больше модель не сообщила подробностей, однако ее подписчики решили, что заключенным футболистам, вероятно, позволили провести время с семьями.

1 2 3 ... 11 8 мая Павлу Мамаеву и Александру Кокорину был вынесен окончательный приговор

Напомним, после инцидента, случившегося 8 октября, футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина задержала полиция. Спортсмены избили несколько человек и сейчас отбывают наказание в колонии №4 Белгородской области.