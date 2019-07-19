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Алана Мамаева намекнула на трехдневное свидание с заключенным мужем

Павел Мамаев и Александр Кокорин отбывают наказание за избиение нескольких человек в колонии в Белгородской области. 19 июля Алана Мамаева, жена одного из них, поделилась совместным снимком с футболистами.
Александр Кокорин, Павел Мамаев
Александр Кокорин и Павел Мамаев

Алана Мамева редко рассказывает фолловерам о том, как скучает по мужу, отбывающему наказание в колонии. Однако видно, что она его очень ждет.  

Павел Мамаев, Алана Мамаева, Александр Кокорин, Дарья Валитова

На днях Мамаева опубликовала архивный снимок, на котором запечатлены она с Павлом и Александр Кокорин с супругой. Фото девушка подписала так: «Три дня пролетели». Больше модель не сообщила подробностей, однако ее подписчики решили, что заключенным футболистам, вероятно, позволили провести время с семьями.

  • Александр Кокорин, Павел Мамаев
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    8 мая Павлу Мамаеву и Александру Кокорину был вынесен окончательный приговор
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Напомним, после инцидента, случившегося 8 октября, футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина задержала полиция. Спортсмены избили несколько человек и сейчас отбывают наказание в колонии №4 Белгородской области. 

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19 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @alana_mamaeva, @dariavalitova/instagram, PhotoXPress.ru, Сергей Бобылев/ТАСС
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Павел Мамаев, Алана Мамаева, Александр Кокорин

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