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«Какая-то грузинка»: Резо Гигинеишвили опубликовал фото новоиспеченной жены Надежды Оболенцевой

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева на днях стали мужем и женой. С этим их поздравляют многочисленные фолловеры в социальных сетях.

Не так давно российские СМИ сообщили о намерении Резо Гигинеишвили жениться на своей возлюбленной Надежде Оболенцевой. 18 июля слухи подтвердились: новоиспеченный супруги опубликовали фото из ЗАГСа. Впрочем, по некоторым данным, основное торжество впереди — на этих выходных Резо и Надежда собирались устроить шумную вечеринку и позвать на нее всех близких друзей.

А пока режиссер публикует в Инстаграме фото с любимой женой. На снимке, который на днях появился в микроблоге Гигинеишвили, Оболенцева запечатлена в черной папахе. «Какая-то грузинка», — подписал кадр Резо.

В комментариях фолловеры Гигинеишвили вновь поздравили его со свадьбой. Отметились и звездные друзья режиссера. Так, певица Валерия пожелала молодоженам счастья, а Анастасия Рагозина оставила сердечко. К поздравлениям также присоединилась Янина Студилина. 

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21 июля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Persona Stars, @rezofilm/@nadineobolentseva/@anakofilmpro/Instagram
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Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева

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