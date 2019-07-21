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Свадебное платье от Ulyana Sergeenko, букет из ландышей, необычный поцелуй жениха и невесты и другие подробности свадьбы Надежды Оболенцевой и Резо Гигинеишвили

Свадьба года состоялась! Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили, ставшие мужем и женой 18 июля, спустя три дня после церемонии в ЗАГСе пригласили своих многочисленных друзей на вечеринку. Рассказываем, кто из звезд был, какое платье выбрала невеста и что необычного было в поцелуе молодоженов.

Вечером 21 июля в центре столицы светская Москва гуляла на свадебной вечеринке Надежды Оболенцевой и Резо Гигинеишвили. Звездная пара обменялась клятвами и кольцами за несколько дней до этого, появившись в ЗАГСе едва ли не вдвоем и опубликовав оттуда лишь одно фото. Но знаменитые друзья на них не обиделись, ведь все они получили приглашения на праздник, организованный молодоженами в одном из столичных ресторанов. 

Светлана Бондарчук, Кирилл Серебренников и Сергей Капков
Светлана Бондарчук, Кирилл Серебренников и Сергей Капков

Невеста, а вернее молодая жена, встречала гостей в наряде Ulyana Sergeenko. В ателье российского кутюрье мастера создали для своей именитой клиентки нежное платье из трех видов кружева с открытыми плечами и съемной юбкой. Традиционные для такого случая атласные туфли на шпильке Надежда сменила на «мужские» ботинки — в таких удобнее танцевать! Главным свадебным аксессуаром стал миниатюрный букет из нежнейших ландышей.

Гости, как и ожидалось, были самые-самые — Оксана Лаврентьева, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук и многие другие. Приглашенные активно постили видео с мероприятия в соцсетях, а потому мы можем разглядеть и кто в чем был, и кто с кем пришел, и, конечно же, увидеть поцелуй главных героев вечера. Он получился весьма оригинальным.

Кстати, о нарядах. Пока еще не все гостьи отчитались в Инстаграмах, но Яна Рудковская уже озвучила свой модный выбор. В этот вечер российский продюсер позировала в персиковом пышном платье из коллаборации H&M x Giambattista Valli.

За музыкальную программу вечера отвечали Дима Билан, Сергей Мазаев и другие артисты. 

Федор Бондарчук, Сергей Бондарчук, Миранда Мирианашвили, Вика Газинская, Снежанна Георгиева, Ксения Чилингарова — вот лишь неполный список звездных гостей самой обсуждаемой свадьбы этого года. Смотрите сами!

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21 июля 2019
Текст Алена Петровская
Фото @stastyrkin, @a030aa, @rudkovskayaofficial/Instagram
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Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили

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